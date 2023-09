La Facultad de Odontología de la UNLP apartó a un docente denunciado por abuso sexual

La Facultad de Odontología precisó que "hace cinco meses que el docente fue apartado y no está en contacto con alumnos".

Medidas de la universidad sobre el caso

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) apartó a unpor una mujer que se desempeñó como su secretaria en un consultorio particular, según se informó.Desde esa casa de estudios precisaron que se tomó la decisión de separar del cargo al odontólogo y profesor M.A. tras tomar conocimiento de que una mujer -cuyas iniciales son A.C.- lo denunció por abuso el 25 de mayo pasado.A través de sus redes sociales y en distintos medios de comunicación, la mujer contó que mientras se desempeñó como secretaria del odontólogo en un consultorio particular ubicado en la localidad de City Bell, en el año 2021 y cuando ella tenía 22, sufrió diferentes abusos por parte del hombre.En la denuncia, la joven contó que su jefe le hacía masajes y tocaba sus partes íntimas sin su consentimiento, precisó que ante esas situaciones ella quedaba "paralizada" por "miedo y vergüenza", pero expuso que tras haber transitado una depresión, de haber pasado noches enteras sin dormir y no poder levantarse, logró contar lo ocurrido y radicar una denuncia contra M.A.Cuando ese caso se conoció, a través de redes sociales, varias expacientes contaron haber vivido situaciones similares en el consultorio del dentista.Al respecto, desde la Facultad de Odontología precisaron a Télam que "hace cinco meses que el docente fue apartado y no está en contacto con alumnos", remarcaron que el hecho denunciado sucedió en el ámbito privado y no dentro de la Facultad, donde no se recibió ninguna denuncia de abuso"."En la Secretaría de Género y Diversidad", agregaron.En ese sentido, lainformó mediante un comunicado que "se ha puesto a disposición de las autoridades de la Facultad" y detalló que "lasespecializada dependiente de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de esta Secretaría, a través del correo electrónico direcciongeneroydiversidadunlp@gmail.com"."Esta Unidad de Prevención y Atención de las Violencias por motivos de Género dispone de un equipo interdisciplinario de profesionales creado en 2016 para implementar acciones en el marco del, indicaron.A la vez, recordaron que el equipo "recepta consultas y presentaciones en un marco de confidencialidad, y brinda orientaciones y un acompañamiento cuidado de las personas afectadas".En tanto, la Federación Universitaria de La Plata (FULP) dio a conocer un comunicado en el que expresaron que "las prácticas denunciadas ameritan la inmediata intervención del Protocolo de acción por violencia de género, el corrimiento del denunciado y la intervención de la Universidad para garantizar que ningún estudiante vea sus derechos ni su integridad vulnerada en el marco de una institución que hace mucho tiempo viene avanzando en debates y herramientas que permitan la erradicación de la violencia de género".El gremio estudiantil se puso "a completa disposición de intervenir y acompañar cualquier proceso de organización y denuncia de estás prácticas repudiables".