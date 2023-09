Realizan una misa en desagravio por "ultrajes" a la figura del Papa

La ceremonia es en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, ubicada en la villa 21-24.

Sobre los dichos de Javier Milei

El Equipo de Curas de villas y barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires realizará estevertidos durante la campaña electoral, en particular por parte del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.La ceremonia está prevista para las 11 en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, ubicada en Osvaldo Cruz 3470, en la villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, con el objetivo de "reivindicar al Papa Francisco y rechazar todo tipo de", según afirmaron los sacerdotes en un comunicado.La iniciativa cuenta con el apoyo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y será encabezada por el obispo Gustavo Carrara, vicario general de la arquidiócesis y responsable de la Pastoral de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires.Los sacerdotes explicaron que eligieron ese lugar porque, desde 1996, en esa parroquia, el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio "después de haberse bajado del colectivo, llegaba caminando entre los pasillos para encontrarse con los vecinos, con los curas y con la comunidad", y recordaron que "siempre fue querido por su sencillez, su austeridad, palabra clara y comprensión de la gente"."Con él compartimos misas, sacramentos, saludos, mates, comida. Y como compartió en esta villa, también lo hizo en otras. Es también en ese lugar en donde queremos reivindicar al Papa Francisco y rechazar todo tipo de injurias, mentiras e insultos que se están manifestando en esta campaña electoral", dijeron los curas.La celebración, y luego de las PASO del 13 de agosto, en las que el candidato de ultraderecha Milei resultó el más votado en el orden nacional, con poco menos del 30 por ciento de los votos.En varias ocasiones, tanto en declaraciones periodísticas o por medio de sus redes sociales, Milei llamó al papa Francisco"Es muy importante para nosotros no dejar pasar esto, porque no es sólo el Papa, sino que es un ataque a su mensaje y toda la defensa que él hace de los excluidos y de los más descartados de la sociedad", señaló días atrás a Télam Radio el, sacerdote en la Villa 21-24.Por su parte, el, afirmó que Milei viene destinando al Papa Francisco "insultos de los más graves, indignos de quien se postula para un lugar importante"."Un político puede decir, con todo respeto, 'No coincido con esto que dice el Papa', pero insultos de los más graves, indignos de quien se postula para un lugar importante... Salvo que pensemos que la sociedad tiene que estar basada en los insultos", expresó Di Paola en declaraciones a Télam Radio.Según el sacerdote, los "insultos" de Milei al papa Francisco también "afectan a la sensibilidad" de la comunidad católica."La misa la vamos a celebrar todos los curas de villas de Capital y el conurbano, acompañados de representantes de nuestra comunidad, en un sitio que para nosotros es histórico porque es un lugar donde Bergoglio, hoy papa Francisco, acompañó a la Virgen de Caacupé hace 26 años", comentó el padre Pepe.Además, la celebración se realiza en la misma jornada que se conmemora el Día de la Solidaridad, en homenaje al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta: "Nos parece que es una figura clave en lo que significa el amor al prójimo", describió Di Paola.Según el sacerdote, "desde hace mucho tiempo el candidato Milei" puso en el eje de sus críticas al sumo pontífice.Los curas del equipo de villas y barrios de emergencia también cuestionaron al candidato presidencial de LLA por sus posturas contraria a la intervención del Estado con políticas que favorecen a los sectores sociales más desprotegidos del país.