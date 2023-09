Messi llegó a Argentina para jugar las Eliminatorias del Mundial 2026

Con la llegada del "Dibu" Martínez, Scaloni tiene el plantel completo

, capitán y símbolo del seleccionado de fútbol de la Argentina,este martesEl crack rosarino llegó desde Miami a las 6.45 y una vez en el aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, fue recibido y luego trasladado al predio de la AFA para sumarse al plantel campeón del mundo que conduce Lionel Scaloni.Messi jugó el domingo para su nuevo equipo, el Inter Miami, que le ganó a Los Angeles FC por 3 a 1 por la MLS, y no pudo estar presente en la primera práctica desarrollada ayer en Ezeiza por el plantel del seleccionado nacional.El primer entrenamiento rumbo al inicio de la primera competencia oficial post Qatar que conducirá justamente a otro Mundial, en este caso el de Estados Unidos-México-Canadá 2026, se llevó a cabo sin Messi pero con el resto del plantel completo, aunque el capitán sí tomará parte de la práctica de esta tarde.Argentina debutará en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador, que ya se entrena en el país, el jueves desde las 21 en el estadio Mas Monumental riverplatense.El segundo compromiso de Argentina será el martes 12 cuando desde las 17 visite a Bolivia en La Paz, en un partido en el que quizá no esté Messi, a quien se le daría descanso, aunque eso lo decidirá Scaloni y su cuerpo técnico.El arquero Emiliano "Dibu" Martínez llegó este martes procedente de Londres y se sumó a la concentración del seleccionado argentino campeón del mundo en Ezeiza, con miras al debut en las Eliminatorias Sudamericanas que será el jueves ante Ecuador, en el estadio de River Plate.El arquero nacido en Mar del Plata llegó alrededor de las 7.15 al aeropuerto Ministro Pistarini en Ezeiza y cuando la gente lo reconoció se generó un revuelo sobre todo con los chicos que lo abordaron para tomarse "selfies" a las que accedió gentilmente."Dibu" Martínez, luego de Messi la figura más carismática del equipo campeón del mundo, lució una gorrita y un buzo blanco a su llegada al país, y con una sonrisa aceptó tomarse una gran cantidad de fotos que demoraron su traslado al predio de la AFA ubicado también en Ezeiza a poca distancia de la estación aérea.