Kicillof a los jóvenes: "Hay que pedir que nos voten por lo que falta"

Foto: Eva Cabrera.

"La mejor forma de defender la escuela pública, la universidad pública, la salud pública, no es decir que está perfecta, es hacer un buen diagnóstico y mostrarle al pueblo que tenemos la voluntad, la obligación y vamos a ser inclaudicables en el camino de reconstruirlo, de mejorarlo, de perfeccionarlo" Axel Kicillof, gobernador provincia de Buenos Aires

Foto: Eva Cabrera.

"Somos los que estamos desde el campo popular militando por una sociedad que no sea la ley de la jungla, el individualismo, el egoísmo y el mercantilismo. Es otra sociedad. Es un trabajo muy grande"

Foto: Eva Cabrera.

"El mapa del voto de Milei coincide, casi como un calco, con la destrucción de los ingresos de los trabajadores informales que han perdido más de un 25% de su poder adquisitivo" Juan Grabois

El gobernador bonaerense,, a quienes les dijo que salgan a "pedir que nos voten no por lo que fuimos, ni siquiera por lo que hicimos, sino por lo que falta" y, en ese marco, sostuvo que el oficialismo tiene que "comunicar mejor" su propuesta."La sociedad no es la misma, pasamos tiempos horripilantes y hay que poder decirle a la sociedad cómo se da vuelta esa situación, más allá de la dificultad, cómo se da vuelta ese futuro", dijo.Kicillof añadió: "No alcanza con decir que vamos a mejorar, hay que construir una nueva utopía. Y me parece que la construcción de esa nueva utopía, de hacia dónde vamos, es una tarea colectiva, que se construye con el pueblo, militando, militando".El mandatario realizó una mateada con jóvenes en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, junto al dirigente social y exprecandidato presidencial Juan Grabois y con la legisladora porteña Ofelia Fernández."La mejor forma de defender la escuela pública, la universidad pública, la salud pública, no es decir que está perfecta, es hacer un buen diagnóstico y mostrarle al pueblo que tenemos la voluntad, la obligación y vamos a ser inclaudicables en el camino de reconstruirlo, de mejorarlo, de perfeccionarlo", afirmó.Enfatizó que "no pasa por decir que está todo bárbaro, es una trampa en la que nos meten, porque critican descarnadamente y mal, pero nosotros entonces terminamos defendiendo mal".Añadió que "hay que caminar, hablar, enfrentar las dificultades, mirar de cara a la gente, mostrarles todo lo que hemos hecho bien, decirles lo que hemos hecho mal, lo que nos falta hacer y pedirles que nos voten, no por lo que fuimos, ni siquiera por lo que hicimos, sino por lo que falta.".Kicillof dijo que "somos los que estamos desde el campo popular militando por una sociedad que no sea la ley de la jungla, el individualismo, el egoísmo y el mercantilismo. Es otra sociedad. Es un trabajo muy grande".. Que en cada uno de los barrios, hablando con los vecinos, los amigos, las familias, los que faltan, los que se quedaron atrás; hay que empatizar y solidarizarse, mostrar lo que somos, una militancia, como dice Juan Grabois, humana, peronista, social, transformadora", remarcó.Reconoció que como fuerza política, desde el oficialismo "estamos pifiando o no llegando con la capacidad de comunicar y explicar."."Si lo que (Javier) Milei propone, ese proyecto económico productivo, esas cosas que nos suenan gravísimas no podemos transmitirlas,, y es un proyecto que se gana la simpatía y adhesión de sectores enormes a los que nos iría bien con ese proyecto; dejémosle de echar la culpa a los medios, a las redes y a Milei.", afirmó.Grabois agradeció la presencia de los jóvenes yque permitirá que "dejemos de ser colonia y volvamos a ser Patria".Expresó que "el problema es que hay un montón de compañeros, de hombres y mujeres de nuestro pueblo, de la barriada, de provincia de Buenos Aires, de La Plata, que votaron al falso profeta"."El mapa del voto de Milei coincide, casi como un calco, con la destrucción de los ingresos de los trabajadores informales que han perdido más de un 25% de su poder adquisitivo", detalló.Y Ofelia Fernández pidió a los jóvenes que "no tengan miedo, sin miedo a Milei, ni a (Patricia) Bullrich, ni a octubre. Porque en la historia argentina hubo momentos peores, hubo 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas y hubo un ejemplo de lucha inédito como las Madres y Abuelas (de Plaza de Mayo) que me permitió crecer en democracia con memoria, verdad y justicia"., enfatizó.