La Selección Nacional inició el camino hacia otro sueño mundialista

La Selección Nacional comenzó en el predio de la AFA en Ezeiza el recorrido hacia el Mundial de Estados Unidos-Canadá- México 2026 / Foto Archivo.

El líder y capitán del equipo, Lionel Messi, no estuvo en la primera práctica y se sumará este martes a los entrenamientos / Foto Archivo.

Las razones por las que Messi podría no jugar ese encuentro del otro martes frente a Bolivia son estratégicas. En primer término porque el rosarino viene padeciendo un desgaste muy importante en la MLS, jugando cada cuatro días con largos viajes en el medio

pero con la flamante tercera estrella de campeón en el pecho, aunque su capitán y emblema, Lionel Messi, no pudo estar presente en esta primera práctica desarrollada en Ezeiza porque terminó de jugar con su nuevo equipo, Inter Miami, recién en la madrugada de este lunes y estará llegando a la Argentina a las 7.45 de este martes.El primer entrenamiento rumbo al inicio de la primera competencia oficial post Qatar que conducirá justamente a otro mundial, en este caso el de Estados Unidos-México-Canadá 2026,que afrontará en enero el Preolímpico de Venezuela.La mira de los dirigidos por Lionel Scaloni está puestaque ya se entrena en Argentina, y que tendrá lugar a las 21 del próximo jueves en el estadio Mas Monumental riverplatense.Pero el ojocuando desde las 17 el equipo albiceleste, quizá no capitaneado por Messi, visite desde las 17 (de Argentina) a Bolivia, en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.650 metros sobre el nivel del mar.Y ese "quizá no" tiene que ver con una mirada que va mucho más allá de estos dos encuentros,del martes 17, ante Perú en Lima, por la cuarta jornada.La vista está colocada en noviembre,y por qué no de estas Eliminatorias, cuando reciba al Uruguay de Marcelo Bielsa y luego visite nada menos que a Brasil en Cuiabá.Y las razones por las queEn primer término porque el rosarino viene padeciendo un desgaste muy importante en la MLS, jugando cada cuatro días con largos viajes en el medio, lo que por ejemplo provocará que con el cansancio encima del partido ante Los Ángeles FC (Inter Miami le ganó 3 a 1 con dos asistencias suyas) llegué recién este martes a Ezeiza.Y esto se producirá después de otro extenso recorrido desde los Estados Unidosde enfrentar a Ecuador, otro encuentro que, como el jugado en Los Ángeles, lo tendrá a él dentro del campo de juego durante los 90 minutos.Pero esta actividad exigente ypodría interrumpirse abruptamente y por un lapso prolongado de unos cuatro meses si es que Inter Miami no logra clasificarse a los play offs de la Major League Soccer.Y esto ocurriría a fines del mes próximo,justo durante el mes de los cruces ante uruguayos y brasileños, cuando quizá como nunca en este 2023 haga falta que el capitán esté en plena actividad.Por eso, para que Messi consiga junto a sus compañeros de Inter Miami la clasificación, que de por sí tienen muy difícil,para poder reintegrarse a Inter Miami y faltar en la menor cantidad de partidos posible. De hecho su compañero de equipo y amigo, Sergi Busquets, dijo que sin él "todo se va a poner más difícil".y como "una mano lava la otra y las dos lavan la cara", que Messi ayude a su nuevo equipo a lograr la clasificación favorecerá a ambos entrenadores, ya que de ser así, entonces llegará en plena competencia de play offs a noviembre.Además, no es menor que a esta altura de su carrera, y de su vida,lo que lo hará volver a Miami más desgastado aun de lo que se fue.Pero mientras esto se analiza dentro del cuerpo técnico y este martes ya con el propio Messi, que en definitiva y como siempre será el que tenga la última palabra, este lunes hubo un primer entrenamiento, pero no con todos los demás convocados, ya que además de Messi,Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Alejandro Garnacho, Leandro Paredes, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Marcos Senesi, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Nicolás Otamendi, Walter Benítez, Juan Foyth, Exequiel Palacios, Ángel Correa y Facundo Buonanotte.En cuanto ay trajo tranquilidad que el hecho de que haya tenido que salir a los 20 minutos del complemento del encuentro que Manchester United perdió por 3 a 1 como visitante de Arsenal en la premier League fue solamente un golpe en el empeine del pie derecho.El temor pasaba porque "Licha" estuvo parado bastante tiempo a principios de este año a raíz de una lesión importante en el quinto metatarsiano de ese mismo pie. Por las dudas, de todas maneras el cuerpo técnico del seleccionadoEn tanto que tres futbolistas como Alan Velasco (Dallas), Bruno Zapelli y Lucas Esquivel (ambos en Athlético Paranaense) también son considerados por Scaloni para la selección mayor, pero por el momento se entrenan con la sub-23 de Mascherano. No ocurre lo mismo con Beltrán,Por lo pronto,la selección podrá entrenarse este martes desde las 16.30 con plantel completo, quedando los últimos 15 minutos del ensayo abiertos para la prensa.y los planes para ir a Bolivia tendrán en principio una logística diferente a la habitual, ya que la delegación no irá en primera instancia al llano de Santa Cruz de la Sierra sino directamente a la altura de La Paz, pernoctando allí la noche anterior al encuentro del martes con los dirigidos por el argentino Gustavo Costas.Y aunque aún falta la práctica completa de este martes,De ser así, Argentina alinearía en un Más Monumental repleto a, que también es muy considerado por Scaloni ya que regresó a la selección en buen nivel después de quedarse afuera del Mundial durante los pasados amistosos y ese rendimiento lo mantiene en la Fiorentina. Como para que quede claro que si es por material futbolístico, el Lionel entrenador tiene de sobra.