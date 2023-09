Salamanco, el artista de intemperie que pinta sobre carteles de chapa de uso comercial

Foto: Prensa

Con imágenes de grandes pájaros, flores como naturaleza muerta o un impactante paisaje rocoso, pintados sobre chapa como lienzo y capaz de soportar la intemperie, el pintorexpone sus trabajos más recientes enuna muestra individual que podrá verse hasta octubre en la galería de arte contemporáneo Smart Gallery del barrio de Recoleta., dice la curadorasobre esta obra pictórica cuyo recurso es la pintura de esmalte sintético industrial sobre chapa, característica de este artista nacido en Buenos Aires en 1974 que desarrolló su técnica ante la profusión de carteles con la leyenda "Se vende" o "Se alquila" provocada por la crisis económica social de 2001 en Argentina.En esta oportunidad,, salvo un par de piezas pequeñas, en esta muestra que podrá visitarse hasta el 12 de octubre.Parte de una generación intermedia de artistas, Salamanco, como enumera la curadora en su texto.Salamanco saca, dice Marmor y añade:Sus pinturas pueden, describe en diálogo con Télam., explica acerca de algo observable en ciertas texturas donde..Artista visual y formador de artistas egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón", Salamanco vive y trabaja en Buenos Aires, se formó como litógrafo en la Academia Real de Bellas Artes de Bélgica y estudió dibujo y pintura con Roberto Duarte., dice introduciendo su trabajo Salamanco y añade:, explica sobre ese cambio de soporte que comenzó en 2002.. Y agrega que se le ocurrió que estos carteles podían, relata.Ese fue el comienzo, la adquisición dificultosa de los carteles utilizados por las inmobiliarias que eran habitualmente reciclados, mientras él buscaba sacarlos de circulación para poder usarlos como base de sus obras.Salamanco comenzó a hacer pruebas, porque le interesabay empezó a hacer cuadros muy grandesque ayudaban al tamaño, a, se explaya.Conocedor de la técnica del óleo y el trabajo con solventes y diluciones por su formación y por haber trabajado durante dos años como "asistente de restauración", todo esto le permitió hacerse "una idea de lo que quería hacer"., cuenta sobre un momento en que pintar en un tamaño deEn cambio, cuando comenzó a pintar sobre chapa descubrió como desventaja, cuenta haciendo una pausa y revela: "pero me empezó a pasar esto de que no podía parar de pintar, empecé a comprar entre 10 y 20. Nunca pinté tanto en mi vida como en ese momento".Motivado por el material, como sugiere la curadora durante la entrevista, Salamanco explica que con el juego de solventes y mezclas el foco de atención de las imágenes "transmutó" y "el cómo empezó a ser más predominante que el qué", algo que continúa hasta hoy. Y agrega: "cada vez más le sigo encontrando vueltas y ribetes, el material me sigue dando posibilidades de ir por ese camino".El siguiente salto fue empezar a probar mezclas de sintéticos con aditivos, sobre todo para su serie de árboles cubiertos de nieve:, dice.El artista utiliza un esmalte bien de extracción popular, industrial,Entre las obras, más allá de un pájaro con las alas abiertas exhibido sobre la ventana que da a la vía pública, la atención recae en un mural titulado "Cerrito" que representa un paisaje montañoso con muchos grises y de lectura compleja, atrapante que recrea una geografía particular de Balcarce., en el medio de la ciudad, una cerrillada, un lugar de reunión completamente natural para los que viven allí, pero que para Salamanco es "Salamanco indica que el tamaño ayuda mucho a causar un efecto impactante de una obra que es parte de una serie sin un nombre más preciso que¿Cómo aparecen las imágenes?, manifiesta sobre esa situación interna externa que se produce como un diálogo a partir de la cual me empiezo a proyectar ya estando en el lugar, algo que se relaciona también con una conexión emotiva", dice.Se trata de una pared de piedra oscura perteneciente al sistema Tandilia-Ventania-Balcarce con-apunta-.suelta e indica:¿Qué es para Salamanco el arte?concluye.Creador de obras que pueden convivir con el afuera, la intemperie, "Biopics", puede visitarse hasta el 15 de octubre en Avenida Alvear 1580 (Planta Baja), de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 14 a 19, con entrada gratuita.