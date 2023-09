Piden que vaya a juicio el ginecólogo acusado de abusar a 14 mujeres en su consultorio

El médico denunciado saliendo de la clínica donde atendía, a pesar de que estaba procesado. /Foto: Enrique García Medina.

Los argumentos del fiscal

Los hechos

La investigación de Télam

El titular de la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, Sebastián Bisquer, por 14 hechos de abuso sexual cometidos en su propio consultorio yen mayo pasado, al momento de su procesamiento, a lo que el juez de Garantías N° 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Ariel Monelos, respondió de manera negativa y le prohibió al imputado atender pacientes durante 90 días.Habiendo transcurrido ese lapso, Télam comprobó que el especialista volvió a atender en su clínica Centro Médico de la Mujer de Burzaco dado que el servicio de turnos online que ofrece página web de este centro médico -de su propiedad- otorga turnos únicamente para Clementi en una amplia variedad de horarios para el día de mañana y subsiguientes.Según el pedido de elevación a juicio de la causa en Nº 07-00-009312-17/00 con fecha 10 de agosto al que tuvo acceso esta agencia, al representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) las pruebas recolectadas le permiten "afirmar que tanto la materialidad de los hechos como la autoría penalmente responsable del imputado respecto de aquellos se encuentran debidamente acreditados, con la certeza que este estadío procesal requiere".Concretamente,con acceso carnal (hecho N° 10 y 11), que a su vez concurren materialmente con los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (Hechos N° 6, 7, 8, 9, 12 y 14) y con el delito de abuso sexual simple (Hecho N° 13)".Según explicó a Télam el socio de la abogada de las víctimas, Carlos Zimerman, ahora resta que el juez Monelos "le dé traslado a la defensa y después resuelva la elevación a juicio"."En cuanto le dé traslado a la defensa de Clementi, esta tendrá 10 días para oponerse, pedir el sobreseimiento o cualquier otra acción defensiva; y el juez tendrá otros 10 días para resolver si finalmente eleva la causa juicio, una resolución que también es apelable", agregó.y de los relatos emerge una mecánica repetida: las víctimas aseguran que, aprovechándose de la situación de poder que implica su condición de médico, Clementi las besó cerca de la boca, las hizo desvestirse enfrente de él, las manoseó en sus partes íntimas sin ninguna justificación terapéutica, les apoyó su miembro y hasta les introdujo sus dedos en la vagina.Incluso, en dos de los casos, estas agresiones se habrían producido hacia mujeres que concurrieron por un aborto cuando aún no se había sancionado la ley IVE, actuando la penalización de la práctica como un reaseguro para la no denuncia."De la prueba colectada surge, siendo que las nutridas coincidencias concatenadas de los relatos llevan a confirmar la materialidad de los hechos endilgados", dice el fiscal."Las manifestaciones son vertidas por distintas mujeres, que poseen profesiones disímiles y que viven en diferentes lugares (…) pero todas convergen en puntos similares, en cuanto a los abusos sufridos. Se trata de una gran cantidad de mujeres afectadas por hechos que resultan difíciles de asumir, relatar y denunciar (…) Teniendo en cuenta dicho parámetro, las manifestaciones de las víctimas por sí solas, adquieren relevancia y fuerza de verdad. Son manifestaciones verídicas. No hay razón alguna que permita dudar de los dichos de las damnificadas. Y la existencia de tantos testimonios en igual sentido elevan al ciento por ciento la credibilidad de los relatos", aseguró.En tanto, el descargo de Clementi "no llega ni por asomo a conmover el sólido plexo probatorio que se erige en su contra y que en forma palmaria acredita la materialidad de los hechos enrostrados y la responsabilidad criminal que le cabe en orden a los mismos"., dijo.pero -sin embargo- de los testimonios de las víctimas "no observamos un hecho aislado, que puede atribuirse a una mala percepción", argumentó el fiscal.Por otro lado, los testigos aportados por la defensa "no permiten derribar de modo alguno el sólido cuadro cargoso que se erige en contra del imputado", advirtió.Zimerman se mostró conforme con el escrito del fiscal, donde Clementi es acusado por 14 hechos "que están todos bien detallados", aunque algunas denuncias no fueron incorporadas por el tiempo transcurrido, "pero siguen siendo testigos de todo lo que ha sucedido" y sus testimonios "abonan todo lo que dijeron las demás".ocurridos durante la consulta médica y estar siendo investigando por otras denuncias similares.Un mes después, los procesamientos se elevaron a 14."A partir de la última en la última presentación que hicimos, nos llamaron nuevas víctimas que todavía no decidieron si van a denunciar, pero la cuestión es que siguen apareciendo víctimas de este hombre que lo acusan de hechos muy graves. Incluso una señora nos contó que le ocurrió cuando era menor de edad", contó Zimerman.Clementi es director médico del Centro Médico de la Mujer de Burzaco y mantiene activa su matrícula otorgada por el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires distrito II, que no respondió a las reiteradas requisitorias de esta agencia.En el hospital Evita de Lanús, donde Clementi era jefe de servicio, en cambio, fue desvinculado preventivamente de la atención a pacientes "hasta que la Justicia determine su responsabilidad en los casos denunciados", indicaron a Télam desde ese centro sanitario.