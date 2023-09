Walter Cortés: "La gente votó algo que no se parece en nada a la política tradicional"

Cortés prometió mayor desarrollo de infraestructura / Foto: Eugenia Neme.

Foto: Eugenia Neme.

El nuevo jefe comunal de Bariloche también planea mejorar los servicios turísticos, que son una fuente importante de ingresos para la ciudad / Foto: Alejandra Bartoliche.

quien el domingo logró el triunfo con un partido vecinal, afirmó este lunes que "la gente está mal, triste, malhumorada, viviendo situaciones muy feas" y por ello "votó un cambio que no se parece en nada a la política tradicional".Sentado en su oficina de secretario general del gremio de empleados de comercio barilochenseCortés ofreció una entrevista a la agencia Télam mientras repasaba los resultados electorales de la jornada del domingo.superando a la actual gobernadora peronista Arabela Carreras, que alcanzó el 15,28% (10.111 votos).La participación en las urnas fue escasa:de las cuales un 13,5% votó en blanco."Yo gané por pocos votos,Lo principal es generar credibilidad en la gente, que la gente confíe en mí, y para eso tengo que empezar a hacer obras urgente", dijo Cortés.-W.C.donde el salario que tenía se devalúa constantemente, y las paritarios vienen atrás. La gente ya no es más feliz. A eso sumale que hay obras de infraestructura que hay que hacer en la ciudad que no se hacen. También tenemos un gran problema que es la gente que está alquilando, que con la nueva ley y esto y aquello expulsan más gente a la calle. Entonces la gente trabaja, paga con un sueldo el alquiler, con el otro sueldo come, decime ¿qué vida feliz puede tener? En un departamentito que los matan con el precio. La gente está mal, el hombre común está mal, los pobres están mal.La gente votó un cambio, votó otra cosa que no se parece en nada a la política tradicional.-W.CYo soy de un gremio que hace muchas cosas por la gente.Hemos cosas importantes para nuestro pueblo, para el empleado de comercio, entregamos 150 terrenos, estamos entregando 76 más. Eso es muy fuerte para la gente que alquila. La gente sale y habla, dice que tiene su terreno gracias al gremio que lo pagó en tres años, y han hecho su casita. El gremio los acompaña, tiene muchas prestaciones.-W.C.: Las calles están hechas pelota.Estas cosas están pasando en Bariloche. Ni que hablar con la pobreza. Los políticos no han usado el sentido común para poder llegar al pueblo. En Bariloche hay mucho centralismo en relación a los trámites municipales. No han descentralizado, la atención con la gente es mala, y el hombre se cansa. Llega alguien que le dice 'vamos a hacer algo distinto' y bueno vota esto que parece otra cosa. Y por ahí la pegamos, porque han venido votando toda la vida a estos tipos que tienen títulos, que son tipos profesionales, que se matan por decir la profesión que tienen pero cuando llegan no hacen nada.-W.C.: Yo gané por pocos votos, con 12 mil votos, no es mucho. Lo principal es generar credibilidad en la gente. Que la gente confíe en mí, y para eso tengo que empezar a hacer obras urgente. Por eso no voy a tener tantos asesores, ni nada por el estilo. Voy a usar el personal de planta para las Secretarías. No voy a traer ningún erudito de afuera.Es cierto que llevará un tiempo hacer las obras de infraestructura, la luz, el agua, pero bueno lo haremos y empezaremos a darle esperanza a la gente, que se note el trabajo. Que la gente empiece a pagar su terreno y se sienta feliz. Eso vamos hacerlo rápidamente. La propuesta es sencilla: obras de infraestructura, asfalto y plazas.-W.C.: No estamos con ninguno de esos.Cada uno tenía su candidato y les ganamos. No me enamora ninguno de los tres.-W.C.: Lo dijiste bien: peronista.El peronismo es estar con la gente, tener sensibilidad. Cómo puede ser que la Argentina con todo lo rica que es, con las exportaciones que se hacen, con este país tan importante y con no tanta población vivamos esta situación tremenda y angustiosa con la inflación. Tenemos que ponerle un parate. No hay país que crezca si hay inflación. Ese es un negocio para los vivos de la timba financiera, y hasta ahora nos ha venido ganando esa timba. Hay que terminar con eso. El hombre necesita seguridad; cómo va a planificar si mañana el salario vale 40 por ciento menos, cómo planificás. No hay referencia de precios.Luego de varias instancias de apelación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la prescripción y anuló el fallo que lo había llevado al penal de la ciudad de Esquel. Desde allí, había prometido volver al gremio y a "trabajar por la gente".-W.C.: No, no tengo por delante una revancha. Lo veo como una oportunidad. Soy una persona de Dios, creo en Dios.Y yo he venido a eso: a resolver situaciones horribles, feas. Ese es mi mandato. No me voy a mover de ahí. No vengo a hacerme el canchero, ponerme un traje y salir a representar la ciudad acá o allá. No sé si voy a salir de Bariloche. Yo me voy a quedar acá. La gente me ha puesto en un lugar y me ha dicho 'tenés que hacer esta obra' y voy a trabajar para eso.