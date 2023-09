La historia de los refranes: "Gota a gota, la mar se agota"

Gota a gota, la mar se agota

Hubo una época en la que era válido el uso del vocablo mar como femenino, en algunos contextos y expresiones: alta mar, hacerse a la mar, “a la mar fui por naranjas, cosas que la mar no tiene”, “la mar estaba serena, serena estaba la mar”… Luego, con el tiempo, empezó a usarse mar como masculino, y así quedó… Lo cierto es que, gota a gota, el mar o la mar se agotan… ¡Y sí! Ahora bien: ¿de qué nos habla este refrán, hacía adónde va? Las interpretaciones son varias. Unos lo toman como un elogio a la constancia…Bueno, porque poco a poco, gota a gota, todo llega a su fin… Otros, afirman que el dicho se refiere a que los caudales más grandes desaparecen si no se lleva a cabo una prudente economía… En 1632, Lope de Vega en La Dorotea escribió: “Gota a gota, la mar se apoca”, él no lo desagotaba del todo… ¿Y qué sostiene Escuelapedia.com? Que, tanto para bien como para mal, la perseverancia in-des-ma-ya-ble acaba por obtener aquello que persigue, por ímprobo que sea…Otra corriente, mismo goteo, interpreta que si uno cree que si por algo pequeño no pasará nada, está equivocado… También están los que leen que: la paciencia se puede ir acabando cuando no existe un buen accionar de la otra parte, o sea, la mar o el mar se agotan de puro hartazgo… Los esperanzados de siempre explican así la enseñanza de este refrán: Con el pasar del tiempo se llega a alcanzar cualquier meta…Voz Armada se llama un grupo de música rap de la ciudad de Burgos, España. Rap underground español con mensaje… ¡A ver, chavales, qué mensaje traeis debajo de vuestro tema, Gota a gota!