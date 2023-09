"Sentía que estaba en peligro", declaró una joven que estuvo con la víctima del abuso de Palermo

El abogado de la joven abusada. / Foto: Daniel Dabove.

El testimonio

Los demás testimonios

La detención de los acusados.

La declaración de la víctima

El juicio va por su tercera jornada. /Foto: Leo Vaca.

El juicio

Una joven que horas antes de la violación grupal ocurrida en febrero del 2021 en Palermo conoció y estuvo con la víctima en un boliche y en una plaza de la zona,, informaron fuentes judiciales.En lo queVoceros judiciales indicaron a Télam que la testigo más relevante para la acusación, que está en manos del fiscal de juicio Fernando Klappenbach y de los abogados querellantes Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, fue una joven apodada "Charly" -su identidad se resguarda-, quien aquel 28 de febrero de 2021 por la mañana conoció y estuvo con la víctima en el boliche "Espacio Ro Techno Bar", situado en Thames 1625, de Palermo, el mismo after donde estuvieron algunos de los acusados previo al abuso.La testigo contó que a la salida del boliche se fue con un par de conocidos, la víctima y el grupo de imputados a la llamada plaza ferroviaria de la calle Soler, entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, donde, según la investigación, estuvieron aproximadamente dos horas, entre las 9 y las 11 de la mañana, bebiendo cerveza y algunos consumiendo marihuana., declaró la testigo ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, dando a entender el estado en el que estaba la chica y a que los acusados no le inspiraban mucha confianza.Es que la testigo y su grupo de conocidos se separó del de la víctima y los imputados, que a esa hora partieron rumbo a Plaza Serrano., el empleado del kiosco "Curiosity", situado en Serrano 1514, donde tres de los acusados -Alexis Steven Cuzzoni (21), Thomas Fabián "TH" Domínguez (22) y Ángel Pascual Ramos (24)-, quedaron filmados por las cámaras del local besando o manoseando a la joven de ahora 22 años.Este testigo llegó al TOC 14 trasladado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que está preso en el marco de una causa penal de la que las fuentes no dieron detalles.Según fuentes que presenciaron su testimonio,Luego, solo ratificó algunas frases de su declaración en instrucción en la medida que se las iban leyendo.En esa declaración -a la que tuvo acceso Télam-,que dio la impresión de que no formaba parte del grupo de varones pero que ellos se turnaban para no dejarla sola y que le llamó la atención fue que "en un momento un muchacho la estaba besando y al rato otro" (Cuzzoni y Domínguez).El viernes pasado, la víctima declaró en el juicio y afirmó que "le arruinaron la vida" y que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con los imputados., agregó la joven al descartar, tal como ya lo había hecho en su declaración durante la instrucción, que las relaciones sexuales que tuvo con algunos de los imputados hayan sido consensuadas.La chica, cuya identidad se reserva para preservarla y que tenía 21 años al momento del hecho, es estudiante y sigue bajo tratamiento psicológico por lo sucedido, le contó a los jueces las consecuencias y traumas que aún afronta por lo vivido aquel 28 de febrero de 2021., dijo la denunciante y agregó: "Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro".En relación a lo que pasó aquella mañana, la joven, que según los estudios toxicológicos ese día tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo, reiteró en varios tramos de su relato que no se acuerda "de nada".El juicio comenzó el lunes pasado y aparte de los ya nombrados Ramos, Domínguez y Cuzzoni, los otros tres imputados son Dante Ciongo Pasotti (25), Franco Jesús Lykan (24), e Ignacio Retondo (24), todos con prisión preventiva.-que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con "lesiones leves" -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todo el grupo fuera detenido por la Policía de la Ciudad.La clave del juicio está centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández, en la que, pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad en el marco de una "coautoría funcional" con división de roles, o si alguno de los imputados es beneficiado con una calificación más leve.Para el fiscal y el juez que elevaron a juicio la causa,El hecho ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, en la calle Serrano al 1300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.Las claves del caso fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima durante nueve horas.Según la reconstrucción del hecho, la joven fue captada a las 6 de la madrugada por algunos de los imputados en el boliche "Espacio Ro Techno Bar" de la calle Thames 1625, de allí fueron a una plaza de Soler y Godoy Cruz y luego a un kiosco de plaza Serrano donde fue manoseada, hasta que pasadas las 15 fueron caminando hasta el auto estacionado frente a una panadería de la calle Serrano al 1300, de donde fue rescatada.