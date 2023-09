Katopodis destacó el rol de la militancia y dijo que la elección "se gana en unidad y en ofensiva"

Gabriel Katopodis y la estrategia de UxP. /Foto: Diego Levy.

La campaña "cara a cara"

El resultado de las PASO

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, expresó este lunes que, y aseguró que "donde no llegue el candidato, llegará la militancia".El ministroa la hora de salir a militar en los barrios y en entender que la discusión "está dada" en que un triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) o de La Libertad Avanza (LLA) en octubre "nos va a cambiar el país para siempre" .Bajo esa perspectiva, evaluó queEn declaraciones a Radio Futurock, el funcionario indicó además que el país necesita "un tipo que no le tiemble la mano" y sostuvo que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "tiene ese carácter".El ministro aseguró además que en este segundo tramo de la campaña"La campaña hará su aporte pero cada uno tiene que cargar y hacer su parte. Donde no llega el candidato, llegará la militancia", completó KatopodisRespecto al porcentaje mayoritario de votos alcanzado por La Libertad Avanza (LLA) en las últimas PASO,"Tenemos que hacernos cargo de esa bronca y también de esa ilusión y esperanza. No hay 'un 30% de libertarios': los que votaron a Milei son vecinos nuestros", reflexionó.En este sentido, valoró que las primarias del 13 de agosto "volvieron a centrar la discusión en el rol del Estado y de lo público" y que hoy "nota más interés" en ese debate por parte de la ciudadanía.Ese interés viene de la mano de la reflexión y de la comprensión. Todo eso está bueno, hay que aprovecharlo", expresó el ministro y contrapuso el modelo de país, expresado por LLA y JxC, a la propuesta oficialista representada por Sergio Massa.Al respecto planteó la necesidad de impulsar "una idea clara de que este país contiene e incluye a los jóvenes"."El macrismo hizo una sola obra en universidades y nosotros estamos haciendo 167 obras en las 56 universidades nacionales", ejemplificó en esa línea.Además,"Estamos haciendo obras en pueblos que las están esperando hace 30 años. Es la diferencia entre vivir bien y vivir mal: tener agua, tener cloacas, tener pavimento, tener una escuela cerca", argumentó.