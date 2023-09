Fuerte apoyo de pymes a la liberación del sistema de importaciones que anunció Massa

Prensa: Ministerio de Economía

Dirigentes de entidades que nuclean a pequeñas y medianas empresas (pymes) manifestaron este lunes su apoyo a la liberación de los permisos de importación pendientes para el sector, en el marco del nuevo proceso de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) anunciado en la víspera por el ministro de Economía, Sergio Massa., dijo a Télam el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera),Por su parte, el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA),, manifestó la conformidad de la entidad, tanto con "el nuevo sistema de liberalización de las SIRAs pendientes" como con "la agilización de sus sistemas de pago".El presidente de la Fundación Pro Tejer,, expresó a Télam quey que en el sector textil en particular "hay muchos insumos especiales no fabricados en el país que estaban necesitando la aprobación inmediata, al igual que repuestos, ya que algunas empresas estaban empezando a hacer algunas paradas en los procesos productivos"."Celebramos esta medida y creemos que hay que seguir afinando las pocas divisas que hay para poder dirigirlas a insumos no fabricados; hay que ser cuidadosos y utilizar bien las pocas reservas que nos quedan", completó.Por su parte, directivos de la(CIC) explicitaron a Télam sus "buenas expectativas respecto a los anuncios" y destacaron que el sector "está mayormente compuesto por pymes, es mano de obra intensiva"."Muchas de nuestras industrias tienen dificultades para cumplir su proceso productivo y por consiguiente para mantener sus fuentes de trabajo, debido a la restricción de importaciones de materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos; por tal motivo entendemos es primordial avanzar en las medidas necesarias y tendientes a la normalización de los procesos productivos", completaron.Dede, Fernández remarcó que la medida anunciada el domingo, si bien admitió la existencia del "problema de la escasez de dólares", que llevó a la implementación de algunas restricciones a las importaciones., manifestó, para agregar que "es un tema que se tiene que solucionar para que continuemos en la senda de la producción, generar trabajo y empleo en el país y para mantener nuestra fuente de ingresos, que es la producción y con eso, distribuir la riqueza".En tanto, Games señaló a Télam, que "desde un tiempo a esta parte, este tema, la no liberalización de SIRAs está afectando muy fuertemente los procesos productivos, fundamentalmente respecto a la obtención de insumos importados para completar los procesos industriales locales y de importación de maquinaria, indispensable también para llevar adelante esos procesos".", remarcó.Games destacó como "un punto muy interesante" que la liberalización de las SIRAs "va a permitir completar los procesos de exportación, que implica generar más trabajo argentino y más sustitución de importaciones".Desde el rubro textil, Galfione puntualizó la importancia de "administrar con mucho ojo, como si fuese con un bisturí, para destrabar aquello que verdaderamente necesita la industria para motorizar producciones atrasadas, que no tienen opción de hacerse de otra manera que no sea a través de las importaciones".En ese sentido, sostuvo que los productos importados elaborados y los bienes finales deben tener"."No dio que no sean importantes, competimos permanentemente con ellos, peroy esta medida va en ese sendero", señaló.Massa anunció este domingo un nuevo proceso de aprobación de SIRAs, con lo cualEl Ministerio de Economía puntualizó que desde octubre de 2022 hasta agosto de 2023, se autorizaron importaciones por casi 7.000 millones de dólares que representan más de 172.000 SIRA y que beneficiaron a 21.671 empresas.En un comunicado, la cartera económica detalló que "a partir de esta medida, 7.428 PYMES recibirán aprobación de sus SIRA por un monto de 700 millones de dólares".