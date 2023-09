El PP se reúne con Vox en busca de votos mientras el PSOE trabaja para ser reelecto

Foto: AFP

El líder del Partido Popular (PP),, continuará este martes con el líder de Vox,, su raid de charlas con los jefes de otras fuerzas para su debate de investidura, el 26 y 27 de septiembre, mientras el presidente en ejercicio y candidato del PSOE,, da por “frustrado” ese proceso y ratifica que buscará “cuanto antes” que España tenga un nuevo gobierno progresista.El conservador Núñez Feijóo y el ultraderechista Abascal se reunirán este martes en el Congreso, según confirmó en rueda de prensa el líder de Vox, que a los pocos días de las elecciones del 23 de julio aseguró públicamente que no reclamaría cargos en un eventual gobierno del PP a cambio del respaldo para la investidura.No obstante, Abascal convocó para este lunes a los dirigentes territoriales de Vox que comparten gobiernos autonómicos con el PP para analizar el nuevo curso político y repasar el cumplimiento de los acuerdos de coalición.Con esta reunión se busca analizar la actualidad y planificar el arranque del curso político y diseñar la estrategia inmediata del partido, así como estudiar el próximo debate de investidura, en vísperas de su reunión con el líder del PP.Abascal expresó su satisfacción por esos acuerdos alcanzados en los gobiernos autonómicos destacando que, reportó la agencia Europa Press.A su juicio, dijo, se puede entender que el PP no quiera gobernar con otra fuerza política, igual que Vox también desearía gobernar en solitario, pero es lo que han votado los españoles y la "obligación" de ambos es entenderse.Mientras los líderes opositores siguen trabajando en la difícil tarea de reunir los votos necesarios para que Núñez Feijóo sea el próximo Presidente del Gobierno, la actual vicepresidenta y líder de Sumar,, viajó a Bruselas para reunirse con el expresidente catalán, un día antes de que el líder en el exilio de Junts por Catalunya (JxC) haga públicas sus condiciones para propiciar una reelección de la actual coalición progresista, si fracasa la intentona de Núñez Feijóo.El encuentro, el primero de carácter público entre un miembro del gobierno español y el líder de JxCat desde que este fijó su residencia en Bélgica en el 2017 tras la declaración de independencia, se produjo en una sala de la Eurocámara.La reunión, dijeron en una declaración conjunta, fue "fructífera" y ambos señalaron que confían en que permita "establecer una relación normalizada y estable entre ambas formaciones políticas".Sánchez, por su parte, hizo un guiño al señalar queEl presidente en ejercicio convocó a, y llamó a “apostar por el diálogo y la concordia", como "la mejor solución a esta crisis" y dijo que se trata de "una solución que es plenamente constitucional y que ha funcionado, porque Cataluña está infinitamente mejor hoy que hace un lustro”.En cuanto a la amnistía que demandan las fuerzas independentistas, Sánchez sostuvo que “llega el momento de ser coherentes y seguir avanzando en ese propósito por la convivencia”., proclamó Sánchez, que aseguró que desde que llegó a la Moncloa se puso en marcha una etapa de “reencuentro y concordia” con Cataluña, y que los próximos cuatro años “serán los que consoliden la cohesión territorial y garanticen la convivencia en democracia”.Para Núñez Feijóo la lectura del encuentro entre Puigdemont y Díaz es distinta. "Hoy el Gobierno se reúne con un prófugo de la justicia en Bruselas" para "negociar una amnistía contraria a la Constitución y referéndums de autodeterminación", aseguró.Fuentes de Moncloa indicaron a Europa Press que Yolanda Díaz se reunió con Puigdemont en nombre de Sumar y no representa al PSOE."Una vicepresidenta lo es 24 horas al día y 7 días a la semana", "¿Es vicepresidenta a tiempo parcial? ¿Fija discontinua, quizás?", ironizó en X (exTwitter) la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.