Servini reiteró que el atentado al comedor de la PFA no es delito de lesa humanidad

Servini reiteró que el atentado al comedor de la Policía no es delito de lesa humanidad. Foto: Archivo

Qué ocurrió en 1976

La jueza revisó la causa y sostuvo por jurisprudencia que es "causa juzgada". Foto: Archivo

La jueza federal María Servini reiteró que el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal el 2 de julio de 1976 atribuido a la organización Montoneros,La magistrada volvió a tomar una decisión en ese sentido luego que en junio del año pasado la Cámara Federal porteña declaró nula una decisión suya al respecto y le ordenó volver a analizar el tema, a pedido de un grupo de querellantes que se presentó en 2021, informaron fuentes judiciales., en una decisión que ya fue apelada ante la Cámara Federal porteña.En su nueva resolución, la jueza ratificó queSe trata del atentado explosivo al comedor de Coordinación en la PFA en Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires,, la magistrada había tomado esa decisión "in limine", es decir, sin analizar los argumentos de los querellantes y basada en la prescripción por no ser delito de lesa humanidad.En esta nueva resolución analizó los argumentos por orden de la Cámara Federal y llegó a la misma conclusión.un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados.y que la discusión " acerca de la calificación de los delitos investigados se encuentra agotada", en sintonía con un dictamen fiscal que también rechazó reabrir la investigación.“Fueron mis superiores, quienes ratificaron y concluyeron que el suceso criminal acontecido el 2 de julio de 1976 en la sede de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina atribuido a la organización Montoneros no configuró un delito de lesa humanidad ni un crimen de guerra", puntualizó la jueza en el fallo., agregó.