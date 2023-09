Tras el descomunal robo de piezas, el Museo Británico tiene nuevo director interino

El Museo Británico sufrió el robo sostenido de unas dos mil piezas clave durante años / Foto: 123RF.

Las piezas desaparecidas incluyen joyería de oro, piedras semipreciosas y cristales de colecciones del siglo XV a.C. al XIX d.C

Sir Mark Jones fue nombrado director interino del Museo Británico luego de que saliera a la luz el robo / Foto: Universidad de Oxford.

Especulaciones

Sir Jones Mark Jones estudió en el Instituto de Arte Courtauld y fue conservador adjunto de Monedas y Medallas en el Museo Británico entre 1974 y 1990 y conservador de Monedas y Medallas de 1990 a 1992.



Además, fue director de los Museos Nacionales de Escocia de 1992 a 2001 y dirigió el Victoria & Albert Museum de Londres de 2001 a 2011, donde supervisó el programa de renovación del Plan Futuro de £120 millones.

Sunak, el marmol y la expoliación A la designación de Mark Jones le falta la aprobación del primer ministro Rishi Sunak, un paso no menor, considerando que en marzo pasado el premier prometió proteger los mármoles del Partenón para que no fueran devueltos a Grecia.



"El Reino Unido ha cuidado los mármoles de Elgin durante generaciones", había dicho utilizando un nombre derivado del conde británico que los expolió de la Acrópolis griega a principios del siglo XIX. "La colección del Museo Británico está protegida por ley y no tenemos planes de cambiarla", dijo.

