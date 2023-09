Neme: La entrega de fertilizantes "contribuirá a la mejora productiva de los campos"

Jorge Neme evaluó la importancia del programa de entrega de fertilizantes al agro. /Foto: Pepe Mateos.

La medida beneficia a productores de trigo y maíz. /Foto: Carlos Brigo.

El secretario de Planificación del Desarrollo, Jorge Neme, aseguró este lunes quey adelantó que lanzarán una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para empresarios pymes.En declaraciones radiales Neme,comprendidas en el Programa de Aportes de Nutrientes 2023, puesto en marcha este lunes a través de la Resolución 1280/2023 publicada en el Boletín Oficial.Esta iniciativa fue anunciada una semana atrás por el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.Este programa abarca un universo de (casi) 77.000 productores y va a ser un aporte para apoyar al conjunto del sector", dijo Neme a Radio 770.En esta línea, detalló queSegún planteó el funcionario nacional, “al Gobierno le preocupa en general darle una mano a todo el sector agropecuario”.“Creemos que es un sector muy competitivo de la economía, con una contribución importante a las exportaciones, tecnología de punta, una profunda cultura productiva y una capacidad de innovación permanente. Tanto los pequeños productores como las empresas de mayor dimensión”, afirmó Neme.Por otra parte, adelantó quecon tasas del 49% a 5 años con 1 año de gracia"."Estamos generando permanentemente opciones para que los empresarios pyme, productores familiares y empresas del sector, puedan disponer recursos de inversión para mejorar su competitividad”, remarcó el funcionario.En cuanto al, que depende de su área, sostuvo que, en Catamarca la semana que viene en el proyecto de Tinogasta de US$ 11 millones, en Mendoza, Lujan Oeste, dos licitaciones en Tucumán y avances significativos en obras de electrificación rural en varios puntos del país”.También dijo que “está abierta una convocatoria para alianzas productivas, un componente del Banco Mundial para que pymes cooperativas y alianzas de productores con empresas puedan presentar proyectos de hasta US$ 750.000 de aportes no reembolsables”.