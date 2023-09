Julia Strada, candidata a diputada: "UxP es el único que defiende la industria y el empleo argentino"

Julia Strada: "UxP es el único que defiende la industria y el empleo argentino" VER VIDEO

La candidata a diputada nacional por Unión por la Patria (UxP) y directora del Banco de la Nación Argentina (BNA),, el desendeudamiento y el empleo argentino"."Somos el único proyecto político que defiende la industria, el desendeudamiento, el empleo argentino, los salarios y que tiene una propuesta para bajar la inflación que se puede bancar por sí misma",La candidata de UxP por la provincia de Buenos Airesque, a su criterio, "son esquemas" que llevan a la Argentina "hacia atrás".Para Strada,"Nuestro proyecto es el único que se puede financiar con recursos propios. No vamos a andar pidiendo o mendigando, como dice Massa, por el mundo, para que nos ayuden. Lo vamos a hacer con la nuestra, que significa extrayendo los dólares de Vaca Muerta y también del litio", explicó.La economista reconoció que ambos proyectos son "extractivistas" y "generan debates", pero destacó que son fundamentales "para dar un salto en materia de desarrollo económico, tener ciencia y tecnología propias, acumular dólares en el Banco Central y, de esa manera, bajar la inflación".y "tomando decisiones vinculadas a favorecer a las empresas" con la "estatización de la deuda privada durante la última dictadura cívico militar"."Melconian, que se sumó a la campaña de Bullrich, también es la Fundación Mediterránea, la misma que impulsó en algún momento a Cavallo (al Ministerio de Economía en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa). A su vez, Cavallo es el economista al que elogia Milei todo el tiempo", vinculó Strada.Para la candidata a diputada y directora del Banco Nación,porque, en caso de llevarse a cabo, implicará "costos altísimos" para la sociedad, entre ellos "incautar los depósitos" bancarios., por títulos de deuda pública cuyo vencimiento estaba previsto para 1999, una medida que se tomó en un contexto de hiperinflación.Strada abrió la posibilidad de que"Y con eso -explicó- pedirle dinero a los organismos multilaterales de crédito. Ahí ya entramos en una gran contradicción, porque es pedir deuda para dolarizar más deuda y encima para perder soberanía. Porque dolarizar es perder soberanía", aseveró.A criterio de Strada,"Los precios va a ser más caros. Nosotros decimos que el kilo de asado va a costar 15 lucas (15.000 pesos) y 5.000 pesos un kilo de pan", comparó., evaluó.Y detalló:Por su parte,"En mayo de 2022 supimos que (Hernán) Lacunza, ex ministro (de Economía) de Macri, el que puso el cepo al dólar, había pedido que (el FMI) no ayudara en la Argentina a rolear vencimientos en pesos, porque si ellos ganaban, no iban a pagar", recordó.Esa postura, consideró Strada,"Yo creo que a esta altura del partido estamos discutiendo, a grosso modo, qué Argentina queremos y me parece que la opción de UxP es la más clara y la única que nos puede cuidar", finalizó.