La Legislatura porteña, vallada ante protestas contra el acto negacionista de Villarruel

Larreta aisló la Legislatura porteña. Imposible transitar en la previa del acto de LLA para reivindicar la Dictadura.@FMLaPatriada pic.twitter.com/2dohsDXcbI — Fabian Waldman (@FabianWaldman) September 4, 2023

Organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales se movilizarán a la Legislatura porteña en rechazo a una actividad convocada por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, para "homenajear a las víctimas del terrorismo", por lo que la sede del Palacio Legislativo del distrito, en el microcentro porteño, fue vallado con un amplio operativo de seguridad desplegado desde temprano.El acto previsto para este lunes a las 17 en el Salón Dorado de Legislatura porteña es organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria; y también por la legisladora Lucía Montenegro, también de LLA, en el que está previsto que diserten Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo el 10 de agosto de 1974 en la localidad cordobesa de Villa María y cuyo cadáver apareció el 19 de agosto de 1975.En rechazo a esa actividad,, convocaron a una concentración para este lunes a la tarde a partir de las 16.30 frente a la sede de la Legislatura.Además, el colectivo Encuentro Memoria Verdad y Justicia brindará una conferencia de prensa, según informó el legislador porteño del Frente de Izquierda Gabriel Solano.A raíz de la protesta convocada,, ubicada en la calle Perú 160, con presencia de móviles y efectivos de la Policía de la Ciudad que desde las primeras horas de la mañana se encontrabas apostados en la zona."En defensa de las libertades democráticas y contra este negacionismo del terrorismo de Estado que es habilitado por una institución del régimen como es la Legislatura de CABA, convocamos a sus puertas mañana a las 16.30. Todas las fuerzas que se consideren democráticas tienen que hacerse presentes mañana para frenar a la extrema derecha. ¡A las calles por Memoria, Verdad y Justicia! ¡Juicio y castigo a todos los genocidas!", señalaron en la convocatoria a la movilización de repudio al negacionismo.Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, pidió a las personas que se manifiesten no entrar "en ningún tipo de provocaciones"."El fin de esto no es homenajear a las víctimas sino que buscan descontextualizar y engañar a la sociedad. Es la forma de empezar a ganar territorio en el sentido común para su objetivo máximo que es la impunidad para cada uno de los genocidas", advirtió Pietragalla Corti en declaraciones radiales"Pedimos que quienes hoy van a movilizar no entren en ningún tipo de provocaciones. Que sea una movilización de denuncia y en paz porque es la mejor estrategia que podemos tener", afirmó Pietragalla Corti.