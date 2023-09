El Instituto Universitario del Agua rechazó los dichos de Milei

Melei protagonizó una nueva polémica al asegurar que una "empresa puede contaminar el río todo lo que quiera" / Foto: Archivo.

El rector del Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento (IUAS), Luis Liberman, repudió este lunes las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, respecto de que una "empresa puede contaminar un río todo lo que quiera", y sostuvo que ese tipo de aseveraciones"Es lamentable el desprecio que Milei tiene por los bienes comunes que interpelan la existencia de cada uno de nosotros", respondió Liberman en declaraciones a Télam Radio.Para Liberman, "lo que terminamos viendo no es el testimonio particular sobre el agua, sino una constante de negacionismo, de infantilismo calculado, de".El rector del IUAS consideró además que Milei "no hace más que reflejar el desprecio sobre todo lo que tiene que ver con el bien común" cuando plantea que "una empresa puede contaminar lo que quiera" y que, ante la escasez del recurso, "alguien va a ver un negocio y por lo tanto terminaría la cuestión de la propia contaminación".Liberman, quien también es fundador del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro (IDGCE), recordó queque "a la ultraderecha solamente se le aplica un antídoto y es el de la justicia social"."Lo que Milei no entiende es que las desigualdades son un hecho colectivo. En el agua -sostuvo- está el comienzo", culminó Liberman.Días atrás, al participar del Congreso Económico Argentino, en el predio de La Rural, Milei abrió una nueva polémica al decir que "en el caso de una empresa que contamina el río, lo que no está bien definido es el derecho de propiedad", por lo que "esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera" porque esa situación "habla de".Las afirmaciones hechas por Milei provocaron críticas de funcionarios públicos, dirigentes de todo el arco político y referentes sociales.