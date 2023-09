D'Attellis: "La dolarización es una idea muy vieja que no funcionó en ningún país"

Foto: Fernando Gens.

El director de Banco Central Agustín D'Attellis afirmó este lunes que la dolarización de la economía que propone el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, "es una idea muy vieja que no funcionó en ningún país"."La dolarización es una idea muy vieja que no funcionó en ningún país", dijo D'Attellis en declaraciones a América TV y preguntó: "'¿No les llama la atención que los?".Señaló que, y sostuvo que “se puede plantear la, que tenga trazabilidad perfecta, que se rija por una regla monetaria y que tenga libre disponibilidad"."Esta es una idea que, remarcó D’Atellis, respecto a la alternativa de una moneda digital.El economista se refirió también a las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, a las que contextualizó en "una situación extraordinaria por la falta de dólares que produjo la sequía”."En este contexto,, mantener la actividad económica, y evitar una crisis", explicó y se mostró optimista respecto al futuro."El año que viene van a estar dadas las condiciones necesarias para encausar los problemas macroeconómicos que vive nuestro país, porque no va a existir la sequía y porque gracias al trabajo de Sergio Massa el sector energético cambió su matriz con la construcción del gasoducto,”, concluyó el funcionario.