Los detalles de la reglamentación de los beneficios fiscales y el pago de la suma fija

Cómo acceder

📅Conocé los principales vencimientos de este mes para autónomos, monotributistas, casas particulares, empleadores, IVA y libro de IVA digital. pic.twitter.com/kWrJNFXTIB — AFIPComunica (@AFIPcomunica) September 1, 2023

Sobre el pago de suma fija

Prórroga por seis meses para monostributistas

Cómo acceder

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la resolución general 5414/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.El mes pasado,, que incluirá aumentos escalonados del 5% mensual por los próximos 90 días.Del mismo modo,, y “más de 340 firmas” -según informó la Secretaría de Comercio- renovaron su adhesión al programa Precios Justos.Como parte de los anuncios,, con el objetivo de garantizar el sendero de aumentos para los productos incluidos.La AFIP dispuso que las empresas que hayan adherido a acuerdos de precios para el mercado local y quieran acceder a los beneficios,– Gestión de Beneficios – Acuerdo de Precios”.La Secretaría de Comercio, luego,Como parte de los beneficios,Es decir,Por otro lado, los que suscriban a los acuerdos de precios gozarán de una reducción al 0% de la alícuota de retenciones para la exportación de mercaderías en las posiciones arancelarias que establezca el Palacio de Hacienda.Además de estas medidas que abarcan las importaciones y exportaciones de las empresas,, que correrán desde marzo del año próximo, y se aplicará la tasa de interés resarcitoria, que actualmente se ubica en 5,91% mensual.Para ingresar al mismo, las firmas deberán ingresar el código de ventaja “Dto. –433/2023 – EXPO” al registrar la destinación definitiva de exportación para consumo en el Sistema Informático Malvina.Finalmente,Dichos vencimientos se extendieron hasta el 7 ó 20 de marzo del año próximo, según se trate de aportes patronales o del IVA, respectivamente.Para este régimen,Tal como fue informado por Economía al anunciar el acuerdo de precios, las empresas que incrementen sus precios por encima del 5% serán sancionadas y se les quitarán los beneficios fiscales.En ese sentido,de $ 60.000 a los empleados en relación de dependencia que perciban haberes mensuales netos de hasta $ 400.000, así como las modalidades de reintegro de las contribuciones patronales por parte de las micro y pequeñas empresas.La reglamentación se detalla en la resolución general 5413/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, en base a lo establecido en el decreto de necesidad y urgencia 438 del 30 de agosto ylas sumas abonadas se informarán con el código 560.006 denominado Asignación no Remunerativa Dcto 438/2023 y podrán consultar el instructivo habilitado a tal efecto en https://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/., según corresponda, en el campo Asignación no Remunerativa Dcto 438/23 del Cuadro de Datos Complementarios.Los empleadores caracterizados como microempresas o pequeñas empresas podrán tomar el pago de las sumas fijas a cuenta de las contribuciones correspondientes a los períodos devengados de agosto y septiembre con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp, conocido como PAMI), al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares."A tales efectos deberán contar con Certificado Mipyme vigente a la fecha de publicación del citado decreto y haber abonado la asignación no remunerativa prevista en el artículo 1° del mismo", indicó la resolución, en referencia al DNU 438/2023.En el caso de las microempresas,El sistema Declaración en Línea considerará los importes declarados por los empleadores caracterizados con los códigos 272 - Microempresas Ley 25.300 y 274 - Pequeñas Empresas Ley 25.300 respectivamente, y los detraerá de las contribuciones patronales.Por otra parte,, como parte del paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, a través de la resolución general 5411/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.Así la AFIPEl monotributo unifica el componente impositivo -IVA y Ganancias- y el componente previsional -aportes jubilatorios y obra social- en una única cuota mensual, y la prorroga abarca únicamente a la primera carga.Los monotributistas alcanzados, el importe fijo correspondiente al Régimen Simplificado del Impuesto sobre Ingresos Brutos y la contribución municipal o comunal de las provincias adheridas al Sistema Único Tributario.A través del Portal Monotributo, la AFIP mostrará el importe de cotización previsional que corresponderá abonar.El pago del monotributocódigo QR, debito directo en cuenta bancaria, débito automático, cajeros automáticos, plataformas de pago, billeteras virtuales y homebanking, entre otros.En el caso que se pague de manera presencial en entidades que no tengan los importes actualizados de los próximos meses, el monotributista deberá informar que no les corresponde abonar el componente impositivo.Por otro lado, como excepción,La medida –señalan los considerandos-El jefe del Palacio de Hacienda explicó que "además, para todos los monotributistas, habrá un acceso a crédito por hasta $ 4 millones, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado".Massa también destacó que "se pondrá en marcha el monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes que están en la economía informal".