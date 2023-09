"Martes de misterio", seleccionada por el "Sitges Fanpitch" y apostando al streaming

La versión audiovisual del podcast marplatense "Martes de misterio" participará en el "Sitges Fanpitch" / Foto: Archivo.

"Martes de misterio" narra sucesos paranormales contados por sus protagonistas / Foto: Archivo.

La versión audiovisual del podcast marplatense "Martes de misterio", que, fue uno de los tres proyectos seleccionados para participar el 5 de octubre del "Sitges Fanpitch", iniciativa del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que busca descubrir las mejores propuestas de género y conectarlos con empresas de streaming.Creado por el periodista marplatense Martín Echeverría, la propuesta nació como una sección radial que se ocupaba de recorrer hechos reales documentados. En 2019 se convirtió en un podcast independiente que ya tiene más de 10 millones de escuchas y está posicionado en el primer puesto la categoría "documental/misterio" en Spotify.La propuesta lleva más de 280 episodios que reflejan, a través de entrevistas personales,. En 2023 resultó ganadora en Popularidad gracias al voto del público en los Latin Podcast Awards, donde fue nominado como Mejor Podcast Internacional, Podcast del año y Podcast Sociedad y Cultura.En los últimos meses logró un convenio para sumarse al catálogo de Mundo Now, medio independiente más importante de EE.UU. dedicado al público latino.El éxito del podcast hizo que en 2021, por iniciativa del guionista Sebastián González Hansen (oriundo de Mar del Plata) y la escritora Julieta Paola Carrizo (Mendoza) comenzara a gestarse como serie.Ese objetivo tomó forma cuando participó de MarplaLab, incubadora de proyectos generada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredón y la productora de género, Del Toro Films,Así llegó a participar de la convocatoria del Festival Sitges, donde quedó seleccionado junto a 'The Lost Gods of Memphis', de Jon-Carlos Evans, un neo-noir mitológico ambientado en las tierras bañadas por el río Mississippi; y 'White Noise', de Tamara Scherbak, antología del body-horror.