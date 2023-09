Sergio Busquets reconoció que "sin Messi estará bastante difícil"

🗣️ - Sergio Busquets pic.twitter.com/8H4eGeC6I1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Martino expresó su "felicidad por el rival al que se le ganó" en Los Ángeles

Sergio Busquetsargentinodel Inter Miamipor la Major League Soccerque alimente la expectativa de acceder a las instancias decisivas de la temporada.La franquicia floridiana tiene su primera prueba de fuego el próximo sábado 9 de septiembre cuando se enfrente al conjunto del estado central de los Estados Unidos, en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, con Messi afectado al seleccionado argentino por las Eliminatorias Sudamericanas.Al respecto, el mediocampista catalán puntualizó: "".A su vez, el ex Barcelona reconoció que Inter Miami tendrá que "dar un paso más y crecer" para seguir sumando puntos y lograr el objetivo de ingresar a la postemporada, de la que se encuentra hoy a ocho puntos de distancia.Busquets, que todavía no ha marcado goles en la liga estadounidense, expresó: "".Por su parte, el campeón del mundo con España en 2010 destacó que la liga norteamericana "es muy atractiva" y se mostró feliz de compartir la experiencia junto a sus amigos Messi y Jordi Alba. "Me despertaba curiosidad y se reafirma en lo que veía, es una liga que está creciendo con buenos jugadores", dijo el centrocampista., y destacó la magnitud de la victoria por "el rival al que le se ganó" en el cierre de la jornada 30 de la Major League Soccer de los Estados Unidos.Una vez consumado el triunfo en el Banc of California Stadium, el entrenador rosarino mencionó la capacidad de su equipo para "en algunos aspectos lograr ciertos objetivos con la llegada de los futbolistas" más recientes, en referencia al centrodelantero Facundo Farías, ex Colón de Santa Fe, y el defensor Tomás Avilés, ex Racing, y al volante paraguayo, ex Libertad de Asunción, Diego Gómez."Facundo (Farías) es capaz de complementarse bien con ambos", dijo haciendo alusión a la presencia tanto de Lionel Messi como la del venezolano Josef Martínez en el ataque, pero también remarcó: "Entendimos que era mejor que juegue con Leo (Messi)".y dejar en claro que "por la categoría del rival ha sido el partido más complicado hasta ahora. "Hoy valorizo mucho la victoria porque LAFC es un equipo muy bueno", afirmó Martino.Pensando en el compromiso contra el Sporting Kansas City, ya sin la estrella del fútbol mundial afectado al seleccionado argentino para las Eliminatorias Sudamericanas,Para el director técnico, con la victoria en Los Ángeles, "tomaron mayor importancia los puntos que se escaparon con Nashville", tras el empate 0-0 en el estadio Drive Pink de Fort Lauderdale."Ahora más que nunca no debemos aflojar e intentarlo hasta que los números lo permitan", concluyó Martino.