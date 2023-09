La selección inicia otro camino mundialista para defender el título de Qatar

Foto Fernando Gens.

#SelecciónMayor El defensor del @RCLens, Facundo Medina, se sube a la convocatoria de @Argentina para la doble fecha de septiembre.#TodosJuntos 💙 pic.twitter.com/6fqNtYkHXM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 3, 2023

El seleccionado argentino campeón en Qatar 2022 iniciará este lunes otro derrotero mundialista con el comienzo de las prácticas rumbo a la primera ventana de Eliminatorias Sudamericanas que empezarán el jueves próximo ante Ecuador en cancha de River Plate con la novedad de que este domingo se lesionó el marcador central de Manchester United Lisando Martínez y la consecuente citación del defensor de Lens, Facundo Medina.De esta manera son 33 los convocados por Scaloni que a última hora del lunes estarán en el predio de Ezeiza, ya que "Licha" Martínez viajará igual para que lo atienda el cuerpo médico de la selección y recién en el atardecer del lunes estará arribando el capitán Lionel Messi, que en la madrugada argentina terminará de jugar el partido que "su" Inter Miami disputará como visitante ante el campeón vigente de la MLS, Los Ángeles FC.Esos 33 citados son los arqueros: Juan Musso (Atalanta), Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (PSV) y Franco Armani (River Plate).Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Juan Foyth (Villarreal), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Facundo Medina (Lens) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense).Mediocampistas: Leandro Paredes (AS Roma), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (Betis), Facundo Buonanotte (Brighton), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer 04), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), Alan Velasco (FC Dallas) y Thiago Almada (Atlanta United).Delanteros: Lucas Beltrán (Fiorentina), Nicolás González (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter de Milan), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Ángel Di María (Benfica) y Lionel Messi (Inter Miami).Además y en paralelo se conformó otro listado con futbolistas sub-23 que actúan en el fútbol argentino así como en Brasil y los Estados Unidos, para que el equipo dirigido por Javier Mascherano pueda entrenarse y jugar un amistoso ante Bolivia el sábado próximo en el predio de AFA, en Ezeiza, con miras al Preolímpico de Venezuela de enero próximo, que clasificará solamente a dos de los 10 participantes a los Juegos de París 2024."El defensor del Lens, Facundo Medina, se sube a la convocatoria de Argentina para la doble fecha de septiembre", informó oficialmente la AFA esta noche a través de su cuenta oficial de la selección nacional.Por eso la nómina subió de 32 a 33 integrantes y de ellos los tres primeros en llegar a Buenos Aires este domingo fueron, desde Inglaterra, Enzo Fernández (Chelsea) y Marcos Senesi (Bournemouth) y de Italia, Leandro Paredes (Roma).La lesión que obligó a Lisandro Martínez a abandonar el campo de juego a los 20 minutos del segundo tiempo del partido que su equipo perdió por 3 a 1 como visitante de Arsenal, en el que su compañero de equipo y compatriota, Alejandro Garnacho, ingresó en el complemento, fue un golpe en la zona del tobillo derecho. El entrerriano fue reemplazado por Harry Maguire.Por eso, más allá de no existir un parte médico oficial, sus presencias para el encuentro frente a los ecuatorianos del jueves a las 21 en el Mas Monumental así como el siguiente del martes 12, a las 17 (de Argentina), en los 3.650 metros de altura del estadio Hernando Siles, de La Paz, frente a Bolivia, están en serias dudas. También algunas versiones, por ahora sin demasiado sustento, daban cuenta de que Messi también podría descansar.Por lo pronto "Lío" seguramente no llegará para el entrenamiento cerrado que se llevará a cabo el lunes ya con el grueso del plantel presente, pero sí lo hará en el del martes, que también se llevará a cabo desde las 16.30 aunque con los últimos 15 minutos abiertos para la prensa.El miércoles en el mismo horario se realizará la última práctica antes del encuentro con Ecuador, nuevamente cerrado, y en horario a confirmar el entrenador, Lionel Scaloni ofrecerá la habitual conferencia de prensa prepartido en el predio de AFA.Y la semana se cerrará el viernes desde las 17 con otro entrenamiento cerrado en Ezeiza. Para entonces ya Argentina habrá iniciado su recorrido rumbo al Mundial de Estados Unidos.Canadá-México 2026 con el objetivo de defender su tercer título mundial logrado en Qatar. Y otra historia empezará a escribirse en la historia celeste y blanca del fútbol nacional.