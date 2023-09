Piden que no cese la búsqueda de los marplatenses desaparecidos en la costa de Málaga

Familiares y amigos de Emmanuel Soria (34) y Maximiliano Ludvik (29) se concentraron en Mar del Plata para pedir que se intensifique la búsqueda de sus cuerpos en Málaga / Foto: Diego Izquierdo.

Los jóvenes marplatenses desaparecieron tras ingresar al mar en una tabla de windsurf para ver el amanecer / Foto: Diego Izquierdo.

Foto: Diego Izquierdo.

Foto: Diego Izquierdo.

"Los dos marplatenses, que se encontraban de viaje por España desde hacía algunos meses, fueron vistos por última vez en la mañana del domingo 27 de agosto; familiares y allegados denunciaron la desaparición y difundieron la búsqueda a través de redes sociales"

Foto: Diego Izquierdo.

de la que ambos son oriundos, para pedir que no se interrumpa la búsqueda.La convocatoria fue frente al monumento ubicado en avenida Luro y Mitre, con el objetivo de expresar el apoyo y la solidaridad cony reforzar el pedido para que continúe el operativo de búsqueda en marcha desde el último lunes."Estamos acá para mandar fuerza. Necesitamos que la búsqueda siga.. Por favor no paren", exigió Santiago Petruzzi, amigo de ambos.Petruzzi pidióy subrayó la necesidad de "seguir difundiendo" la búsqueda y el pedido de información a través de las redes sociales.eran algunos de los mensajes escritos en pancartas y carteles sostenidos por quienes se sumaron a la convocatoria.Los dos marplatenses, que se encontraban de viaje por España desde hacía algunos meses,familiares y allegados denunciaron la desaparición y difundieron la búsqueda a través de redes sociales.De acuerdo a lo informado, Soria y Maximiliano ingresaron al marpero nunca regresaron.En la madrugada del último lunes, luego de la denuncia policial sobre la desaparición,La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española comunicó que desde entoncesEl organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, precisó a su vez quebajo coordinación del Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa.El lunes, los tripulantes de un velero que navegaba más de 25 kilómetros al sureste de Málagainflable perteneciente a los dos jóvenes buscados.En la tarde del martes, en tanto, uno de los buques que intervienen en el operativopero luego se determinó que no pertenecían a Soria y Ludvik, sino que se trataba de "dos varones magrebíes".Un video captado por un turista, difundido el último viernes a través de un medio que nuclea información sobre la comunidad argentina en Málaga,Alejandro Nimo, consejero de la Embajada Argentina y cónsul general ante el Reino de España, aseguró este sábado:por instrucciones del ministro Sergio Massa y con el apoyo del embajador", Ricardo Alfonsín.Nimo señaló que trabajaban junto a ellos paraEn ese sentido, agradecióy pidió que "no se bajen lo brazos y se continúen buscando intensamente".El operativo incluye el despliegue de un