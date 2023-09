Massa y otra réplica a Milei: "No te importa destruir el planeta ni la vida de nadie"

Lingeri defendió el "valor del agua como derecho" y se opuso a la privatización del servicio

El secretario general del sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, defendió el sábado el valor del agua al asegurar que se trata de "un derecho y no una mercancía", se opuso a la privatización del servicio y señaló que su distribución debe "tener un sentido federal".



El dirigente se pronunció de ese modo en una entrevista con Télam Radio tras las declaraciones formuladas por el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien afirmó el viernes que "una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera".



En esa línea, Milei estimó que que el valor del agua equivale a "cero" y propuso la apropiación de los cauces hídricos por parte de los intereses privados, durante el cierre del Congreso Económico Argentino que se desarrolló en La Rural.



"Cada día mueren 4.000 niños por falta de agua segura y sistema de saneamiento en el mundo, decir que el agua tiene un valor cero es desconocer la existencia del agua como un bien que se corresponde con la vida. El acceso al agua es un derecho universal y humano", manifestó Lingeri.



Y sostuvo que "el hecho de la contaminación de los cursos de agua está haciendo estragos en el mundo".



"El agua pasó a ser hoy un valor más importante que el petróleo porque existe un estrés hídrico a nivel mundial", subrayó el dirigente sindical.



Lingeri afirmó que el "servicio del agua" debe tener "un sentido federal y abarcativo para todo el mundo".



"Debe llegar no solamente al ámbito del AMBA, sino en toda la Argentina. Todos tienen derecho al agua y al saneamiento", subrayó.



Sobre la propuesta de privatizar el servicio, Lingeri ratificó la desinversión que sufrió la empresa por falta de rentabilidad bajando la calidad y el acceso a la prestación de los servicios y manifestó que "tras la privatización de Obras Sanitarias, a principios de los '90, solo pudieron acceder al suministro de agua potable los sectores con posibilidad de pago mientras que para los sectores vulnerables se tuvo que hacer cargo el Estado, con la ampliación de la red".



"La privatización demostró que sólo pudieron acceder los sectores vulnerables y los sectores carenciados a través del Estado", afirmó y dijo que "el agua la tienen que pagar todos por lo que consumen, hasta poder hacer esto a través de la micromedición y no por metro cuadrado, los sectores vulnerables se regirán por una tarifa social y se terminarían de esta manera los subsidios cruzados".



Lingeri destacó que "el agua es un derecho y no una mercancía" y afirmó que "es nuestro deber, como trabajadoras y trabajadores sanitaristas, defender ese derecho de la gente". "Vamos a cuidar el agua, vamos a cuidar nuestra Empresa", expresó el secretario general del sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias.