La "Santa Rutina" de las canciones de Camila Campodónico llegan a Villa Pueyrredón

Cantante y actriz, Campodónico saldrá al ruedo El Alambique de Villa Pueyrredón. / Foto: Nacho Sánchez

Camila Campodónico "Santa Rutina" VER VIDEO

Campodónico rodeada por Colombo, Ferreyra, Bragán y Lumerman. / Foto: Nacho Sánchez

"Creo que cada uno aporta, más allá de la destreza técnica, una sensibilidad muy particular", asegura Campodónico. / Foto: Nacho Sánchez

La cantante y compositoraestrenará el jueves en la sala porteña El Alambique las canciones propias reunidas en su EP debutacompañada poren guitarra y cuatro,en bajo,en piano y acordeón yen percusión.La artista, fundadora del grupo humorístico-musical Ciertas Petunias e integrante del conjunto de música para las infancias Ligeros de Equipaje, resalta a Télam que “transitar un trabajo de interpretación de algo propio, sin parámetros ni versiones que buscar, me hizo crecer como intérprete”.En “Santa Rutina”, álbum producido pory publicado en 2021, Campodónico se atrevió a plasmar temas de su autoría donde recoge su intensa actividad como vocalista y docente de música popular latinoamericana.La presentación del disco tendrá lugar el jueves 7 desde las 20.30 en la sala ubicada en Griveo 2350 y con entradas a la venta por Alternativa Teatral.-¡Muchísimo! En primer lugar porque para el ep sólo pude grabar tres, pero en realidad existían más canciones en el universo “Santa Rutina”. Todas crecieron con el trabajo de Víctor Carrión en arreglos y con la impronta personal de cada uno de los músicos. Y también yo fui reencontrándome con mi manera de cantarlas, trabajando sobre eso con mi maestra de canto Nora Faiman.-Me gusta definirlo como mi “dream team”. Con Víctor ya habíamos trabajado la producción y arreglos del disco, y sabía que cuando lo presentara en vivo quería que él estuviera haciendo el mismo trabajo con el resto de los temas. Cuando este año lo llamé para armar el concierto en vivo, le dije quiénes eran los músicos ideales a mi criterio, las personas que imaginaba que combinaban perfectamente con mi idea estética. Creo que lo que cada uno aporta, más allá de la destreza técnica, es una sensibilidad muy particular que viene de muchos años de tocar estos estilos del folclore latinoamericano. También vamos a estar haciendo versiones de canciones que siempre canté, hay algo de música brasilera, zambas y chacareras. Para que este concierto suceda fue fundamental además el trabajo de producción de Majo Colonna y la asistencia de Facundo La Fuente.- Todos los videos fueron realizados por Pablo Fernández Alberti, un amigo de hace muchos años, a quien en principio convoqué para que hagamos la filmación en vivo del concierto. Cuando nos reunimos todo empezó a crecer, me propuso hacer visuales para proyectar en vivo a modo de escenografía y en los rodajes de ese material hicimos también tomas específicas para poder armar videoclips de algunas canciones.-Si, totalmente. Ciertas Petunias es mi proyecto artístico hace 18 años, es mi parte más teatral y coral. Es un proyecto colectivo que tiene varios espectáculos con los que vamos recorriendo la escena, a veces con ciclos, a veces funciones sueltas. Ligeros de Equipaje me da la oportunidad de trabajar para infancias, algo que no había hecho antes y es muy mágico. Es un público de lo más sincero y entusiasta.