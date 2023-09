Alfonso Barbieri: “Hay que recuperar el brillo por la fascinación de las ideas”

Alfonso Barbieri. /Foto: prensa.

El nuevo disco.

El músico y artista plástico argentino Alfonso Barbieri visitó Télam Radio para adelantar las canciones de su nuevo disco:a 22.900 metros de altura en la Ciudad de Buenos Aires hace casi cuatro décadas: “es una especie de documento sonoro, un ejercicio de memoria de otras épocas que eran muy distintas donde había ciertas ingenuidades y juego donde nos permitimos pensar que vimos una nave espacial”.El compositor recordó el episodio ocurrido cuando tenía nueve años: “La maestra nos sacó a verlo al patio donde eran los recreos, fue rarísimo, hicimos un largo silencio, era muy temprano a la mañana y todos empezamos a decir: “Guau ¿vendrán, estarán cerca?”, la de los extraterrestres es una temática que siempre me fascinó mucho. A veces pienso “Que vengan de una vez y nos hagan mierda”. ", confesó.El álbum que se estrena en esa misma fecha, 38 años después, está compuesto por treinta y tres tracks en los que participan: “hay algunas con estructura clásica, otras de música contemporánea, instrumentales, de cámara, una mezcla de todo. Con estilos variados siguiendo un hilo con archivos de audio de Youtube y del Archivo General de la Nación, hay recuerdos que fui anotando y que recuperé con hipnosis de lo que me sucedía en el barrio y con mis amigos”.Barbieri al referirse al concepto del disco cuenta: “habla de la circularidad del tiempo, esa repetición del humano por caer siempre en el mismo lugar, hace 90 años atrás ganaba Hitler en elecciones y ahora estamos con la derecha de nuevo, las guerras, el quilombo pandémico que hubo. Existe algo con el tiempo humano de no querer aprender ciertas cosas, un impulso de muerte, para nosotros y para el resto de los seres vivos del planeta. Hay un Leitmotiv que dice: “Por qué no recordamos el futuro, por qué el pasado pensando no?, lo digo como niño, en el presente y como maquina no humano”, develó.Está previsto que “17 de septiembre de 1985” se transforme en un película porque así fue pensado por su autor: “es un delirio hacer una peli pero vamos a ver qué surge, ya estoy hablando con mis amigos del cine. Siempre laburé mis discos con personajes como si fuese una obra de teatro, como si fuese una película, hay un guión, es un poco un chiste a mi primer disco, que se llamaba: “Banda de sonido original de una película que nunca se filmó” porque en ese momento quería que un director de cine en base al disco haga la película”.Ante la consulta de cuánta influencia hay del artista plástico a la hora de componer canciones Barbieri respondió: “Está el juego de lo collagístico y de la variedad estilística. Tienen esa coloratura, hay determinado color que me hace acordar a un acorde o a determinada sensación en una canción por loo que está completamente relacionado. Veo colores y veo el cuadro pintado por mi, la escena de la maestra sacándonos algo patio a ver el ovni la quiero pintar”, explica.: Sofía Bergallo: “Con “Sofía y Alfonso” que nació en pandemia, vamos a llevar nuestras obras pintadas con la técnica de cadáver exquisito estampadas en kimonos a Tokio, Osaka, Kioto. Nos convocaron porque les pareció muy original que lo hayamos sacado de lo tradicional y que lo hagamos en el otro lado del planeta”.Al hablar sobredijo: “este tema habla sobre el cierre de una era y el comienzo de otras. Hay que repensarse e inventar cosas nuevas porque sino la desesperación nos va a llevar al fracaso. Estoy muy orgulloso de haberla cantado con León porque es como una bestia enorme y divina. Un león de verdad, en la portada del single hice un collage donde nos puse a mi con cara de gato por el horóscopo chino y a él como un león por su nombre. Hago una reivindicación de esos animales que se los adjudicaron a Milei y Macri y eso me da bronca”.“Siento que hay que volver a la imaginación, la creatividad y al juego. Volver al brillo por la fascinación de las ideas, como pasó con el kirchnerismo, después se fue apagando en muchos aspectos y en otros no. Posiblemente haya que cambiar de nave espacial y de estructura. No sé si me gusta mucho eso de volver a enamorar, es mucho ya. Hay que hacer un poco mejor las cosas”, sentenció Alfonso Barbieri.“Es muy difícil para un músico hacer prensa, este espacio de Télam es muy valioso para los músicos independientes y estamos al borde de que lo puedan cerrar. Encuentro una pobreza de razonamiento, es cierto que hay que releer muchas cosas pero la eliminación, ver a este tipo que dice: “Afuera” hablando de los ministerios es de una violencia impresionante. Me pregunto: ¿Cuál es el agujero que lleva a que los pibes se copen con la idea de destruir en el nombre de la libertad?”, evaluó.“El escenario cultural ya es complicado pero con Milei lo veo desértico. Estoy harto de la medición de todo a partir de un like y del algoritmo. Cuando yo era adolescente, en pleno menemismo, también quería romper todo pero me entusiasmaban las ideas de la izquierda. Hoy escucho Fascismo y no lo puedo creer”.( Por Alelí Alegría Cuba)