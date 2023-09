Critican la concesión por un canon "ínfimo" de un histórico edificio en Palermo

Se lo conoce como "El Tambito" porque allí se vendían productos lácteos a fines del siglo XIX y principios del XX. (Prensa GCBA)

La concesión del inmueble podría terminar siendo judicializada porque desde la organización aseguran que se trata de "un regalo ilegal".

Organizaciones de vecinos de la ciudad de Buenos Aires denunciaron que, patrimonio histórico ubicado eny edificio del circuito tanguero, fuea una empresa para poner un local gastronómico en una de las zonas más caras del distrito, y luego de haber sido restaurado por el Gobierno porteño."El monto a pagar por mes es tan ínfimo que, por ese dinero, en Palermo sólo se consigue alquilar un local de 33 metros cuadrados cerca de Plaza Serrano", señalaron desde el, parte de las organizaciones que repudiaron esta concesión., fue construida en el año 1877 y es considerada un sitio histórico de la ciudad, por lo que las organizaciones vecinales piden que se transforme en un Museo de Sitio.Allí funcionó un lugar de expendio de productos lácteos desde fines del siglo XIX y principios del XX, por lo que empezó a conocerse bajo el nombre de "El Tambito", y en las décadas de 1920 y 1930 se volvió un lugar referente del circuito tanguero."Hay mucha historia en ese predio que es propiedad del gobierno de la Ciudad. Hasta el 2005 tuvo uso público donde funcionó la Casa Joven, y desde entonces las diferentes organizaciones vecinales, vecinos y vecinas de Palermo solicitamos que ese espacio pueda volver a ser disfrutado por la comunidad", sostuvo, en declaraciones a Télam.Tras conocerse la concesión del inmueble para colocar un bar, Volkind aseguró quepor parte del Gobierno porteño, que "pone la inversión y luego la concesiona a precios regalados a empresarios amigos o conocidos con ofertas únicas y sin competencia en la licitación".En respuesta a estos cuestionamientos, fuentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño aseguraron a esta agencia que el canon fue dispuesto a partir de una tasación que realizó el Banco Ciudad y que se ajustará cada seis meses conforme la actualización de los índices del Índice de Precios al Consumidor (IPC).La restauración fue dispuesta desde ese ministerio a cargo de Clara Muzzio, candidata a vicejefa de Gobierno en la fórmula que encabeza Jorge Macri, ypara que la empresa Publicidad Sarmiento S.A. lleve adelante la renovación."Por entonces Muzzio reconocía que éste era un tesoro público, literalmente así lo denominó. Sin embargo, no dudó un minuto en transformarlo en un negocio privado", afirmó Volkind.Detallan que la actividad gastronómica está prohibida por ley en un Área de Protección Histórica y advierten que la Ordenanza Municipal N° 46.229 prohíbe la privatización de predios destinados a espacios verdes o que tengan zonificación de Urbanización Parque.Sin embargo, fuentes del ministerio sostienen que, y que además esa es una ley anterior a la sanción de la Constitución local."Esa normativa es de cuando la Ciudad era un municipio. El Código de Planteamiento Urbano y el actual Código Urbanístico no la contemplan entre sus antecedentes normativos. Por otra parte, el Parque 3 tiene categoría 'Urbanización Parque' y la normativa no prohíbe la habilitación de uso comercial en áreas así categorizadas", detallaron desde la cartera de Espacio Público."Organizaciones como la nuestra solemos iniciar causas colectivas, pero. Es complejo en términos económicos y de tiempo. Encima las causas que sí se judicializan después se chocan con la colonización del Gobierno de la Ciudad, que designó jueces y juezas que responden más al oficialismo que a los derechos y la ley", expresó Volkind.Al respecto,, compañera de formula de Leandro Santoro, cuestionó la concesión y sostuvo que "la mayor preocupación es la metodología de aprovechar y de transferir el patrimonio público para negocios privados"."Tienen la astucia de utilizar las políticas públicas al servicio de su plan de negocios. Nuestra misión es volver a poner las necesidades de las personas en el centro de la toma de decisiones.", afirmó la arquitecta que se especializa en urbanismo., también repudió la licitación y sostuvo que "El Tambito" está "incluido en lo que ha sido la destrucción del patrimonio cultural de la Ciudad por parte del Gobierno macrista"."Reclamamos con los vecinos que inmediatamente se dé cumplimiento a la preservación del espacio por parte del Gobierno de la Ciudad, que se caiga esa licitación y que el lugar sea rehabilitado como un lugar de respeto, recuerdo y preservación de la cultura del tango", subrayó.