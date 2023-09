La casa de Borges y la laguna de Rocha, entre las "joyas" de la cuenca Matanza-Riachuelo

El catálogo consta de cuatro tomos que fueron elaborados junto con las jurisdicciones, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y busca aportar mayor conocimiento y nuevas perspectivas sobre el lugar para toda la comunidad

La casa en Adrogué del escritor, la histórica quinta en San Vicente deo la menos conocida reservaen Esteban Echeverría son algunas joyas del patrimonio cultural y naturales de laque una serie depublicados esta semana porviene a poner en valor para enriquecer el proceso de recuperación del territorio y mostrar que "no solamente se produce contaminación".El", que consta de cuatro tomos que fueron elaborados junto con las jurisdicciones, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, menciona 463 sitios de relevancia y busca aportar mayor conocimiento y nuevas perspectivas sobre el lugar para toda la comunidad."En el catálogo mencionamos lugares de interés histórico, cultural y natural. Se puede encontrar desde clubes que hacen a la vida social de una comunidad hasta reservas naturales urbanas. En la cuenca Matanza Riachuelo no solamente se produce contaminación, sino que hay también una cantidad de expresiones que son sumamente positivas", dijo a Télam María José Parra, directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo en Acumar., que incluyen un relevamiento de los sitios de interés histórico, cultural y natural de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón, San Vicente, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).Entre las joyas que retoman los librosel Hogar Escuela Evita y lae Rocha en Esteban Echeverría; la Estancia San Martín en Cañuelas y la Reserva Natural de Santa Catalina en Lomas de Zamora, entre otros.El relevamiento se fue construyendo por iniciativa del organismo a través de un proyecto abierto y colaborativo, fue elaborado en forma colectiva, con aportes de los, con sus áreas de cultura y patrimonio."Este catálogo es una una suerte de creación colectiva impulsada y publicada por Acumar, pero que cuenta con los aportes y con la colaboración de un montón de actores de la cuenca", aseveró Parra y agregó que la publicación "sirve para pensar el territorio y su dinamismo"., indicó.El director general de Gestión Política y Social del organismo, Antolín Magallanes, comentó que "este catálogo patrimonial resume todo el potencial histórico y cultural de la Cuenca y en el cual se han compilado por primera vez lugares y sitios no conocidos que, de esta forma, son puestos en valor para toda la población"."Creemos que el patrimonio es parte fundamental de la recuperación integral de la Cuenca y que, seguramente, esta visibilidad generará nuevas posibilidades de desarrollos académicos, económicos e históricos", sostuvo el funcionario., y desde Acumar explicaron ya no se vuelca a ese curso fluvial contaminantes directos, por lo que ahora se inicia la etapa de recuperación del río.. Hay espacios que pueden potenciarse y servir al desarrollo de las comunidades a partir de que tengan una finalidad productiva", afirmó Parra y sostuvo que "tenemos que retomar estos sitios tan importantes para poder protegerlos en el futuro".Desde Acumar afirmaron que el presente relevamiento ayuda a comprender que, en las ideas y valores de una sociedad que durante siglos le dio la espalda al río, se encuentra el origen de su contaminación."Tenemos que recuperar la vista al río.", afirmó Parra."Un vínculo fortalecido entre la comunidad y su patrimonio natural y cultural desde una perspectiva de Cuenca es, posiblemente, la única y mejor garantía para la recuperación ambiental del territorio", concluyó el presidente de Acumar, Martín Sabbatella., que contienen registros fotográficos, descripciones y datos esenciales de espacios públicos, edificios, proyectos artísticos comunitarios y obras de arte emplazadas a lo largo del territorio, pueden consultarse en bibliotecas de los municipios y en formato PDF a través de la página web de Acumar, disponibles en: https:// www.acumar.gob.ar/fortalecimiento-comunitario/cultura-y-patrimonio/catalogos-de-patrimonio /.