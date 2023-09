Verstappen hizo historia en la F1 con un nuevo récord de victorias consecutivas

Foto: AFP

Una carrera electrizante

Mundial de Pilotos

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) estableció un nuevo récord de diez victorias consecutivas en la Fórmula 1, al ganar este domingo el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, donde sepultó las esperanzas de victoria de Ferrari luego de la pole position lograda por el español Carlos Sainz., que se mantuvo en el podio tras una tenaz pelea con su coequiper, el monegasco Charles Leclerc, en las últimas vueltas.El vigente bicampeón del mundo derribó la marca de nueve triunfos en fila que el alemán Sebastian Vettel había conseguido, también con Red Bull, entre los GP de Bélgica y Brasil en 2013.Además, mantuvo el pleno de victorias para el gigante energético, que celebró en las catorce pruebas disputadas este año, y frustró las intenciones de Ferrari de coronar ante su público.Los "tifosi" asistieron con entusiasmo después de la prestación de Sainz entre viernes y sábado pero "Mad Max" se hizo dueño de la carrera a partir de la decimoquinta vuelta cuando pasó al frente a pura potencia y expertiz, al volante de su RB-23., declaró el neerlandés en la ceremonia de premiación.Verstappen abrochó su 47mo. triunfo en la categoría reina y quedó a cinco de superar al francés Alain Prost (51) en el cuarto puesto de la tabla histórica de pilotos más vencedores.La carrera en Monza tuvo momento electrizantes, peleas por los puestos, que se repitieron entre las Ferrari y los Red Bull. La velocidad del circuito de Monza hizo que la competencia se hiciera atractiva después de una demora en la largada a causa del abandono del japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).Sainz arrancó líder y trabajó para mantener ese lugar pero no pudo aguantar la presión de Verstappen que lo superó en la decimoquinta vuelta y luego fue inalcanzable.Ferrari logró el podio en su tierra y apagó un poco las críticas por una temporada en la que su rendimiento estuvo lejos del esperado por los fanáticos de la escudería más ganadora de la F1.El "Cavallino Rampante" no gana una carrera desde el GP de Austria 2022, al mando de Leclerc, que este domingo luchó hasta el final para acceder al podio por cuarta vez en el año.Las posiciones de puntuación en Monza, entre el quinto y décimo lugar, fueron ocupadas por George Russell y Lewis Hamilton, ambos con Mercedes; Alexander Albon (Williams), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) y Valtteri Borras (Alfa Romeo).Los ocho pilotos que no sumaron en su paso por Italia fueron Liam Lawson (AlphaTauri), Oscar Piastri (McLaren), Logan Sargeant (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen, de Haas.El francés Esteban Ocon (Alpine) protagonizó la segunda y última deserción de la jornada con su abandono en el giro 39 .Verstappen comanda el Mundial de Pilotos con 364 puntos, muy lejos de "Checo" Pérez (219), Alonso (170), Hamilton (164) y Sainz (117) cuando restan ocho fechas para concluir la campaña 2023.La próxima carrera de la F1 inaugurará la gira asiática con el Gran Premio de Singapur, a disputarse el 17 de septiembre, antes de continuar en Japón y Qatar, el 24 de septiembre y 8 de octubre, respectivamente.