San Carlos de Bariloche: doce candidatos se disputan la intendencia

Foto: Alejandra Bartoliche.

Error de impresión

Las elecciones para intendente de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche transcurrían con normalidad pasado el mediodía y fuentes oficiales aclararon que un error de fechas registrado en los troqueles "no afecta en nada el proceso" de los comicios.La compulsa tiene 12 candidatos al sillón municipal y de la ciudad turística y, entre ellos, a la gobernadora Arabela Carreras.También se elegirán concejales y miembros del tribunal de contralor.Según informó la Junta Electoral municipal,A diferencia de las elecciones provinciales del pasado 16 de abril, los comicios se realizaban bajo la modalidad de boleta única: el elector tiene que marcar con una lapicera en distintos casilleros su voto para intendente, concejales y para tribunal de contralor, por lo que en los cuartos oscuros no hay boletas ni sobres, solo una mesa con una lapicera., que fue concejal de Bariloche y ministra de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia.La fuerza política Incluyendo Bariloche, en tanto, postula a Andrea Galaverna, que es médica y estuvo durante cuatro años al frente de la Defensoría del Pueblo local.El frente Nos Une Río Negro tendrá al médico y actual legislador provincial Ramón Chiocconi como candidato a intendente; por la Unión Cívica Radical (UCR) va Marcelo Ponce, mientras que la fuerza Seamos Futuro postula a Lihue Bariggi Amara, de 30 años.Por Cambia Bariloche el candidato es Carlos Aristegui, actual presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), en tanto que el postulante de Sumamos por Bariloche es Pablo Chamatrópulos.Por la lista Unión y Libertad se postula Walter Cortés, actual secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), y el candidato por Unidad Popular es Luis "Chicho" Suero, un maestro de escuela y actual director de Cre-Arte.La lista Primero Río Negro postula a Facundo Blanco Villalba; la fuerza "Participación Vecinal, al arquitecto Norberto Rodríguez; y finalmente el candidato a intendente por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad es Armando Aligia, un investigador superior del Conicet, que trabaja en el Centro Atómico.Un inconveniente que se registró en los comicios fue que los comprobantes que las autoridades de mesa entregaban a los vecinos tras emitir su voto tienen fecha de la anterior elección municipal de 2019, una situación que fue atribuida a "un error de impresión".Según la denuncia de vecinos que ya votaron, "el troquel decía 1 de septiembre de 2019", indicaron en medios locales, lo que generó dudas para la validación de los sufragios."Todos los colegios coinciden con ese tema, es un tema de la Junta Electoral Municipal", dijo a Télam Diego Puente, referente de uno de los candidatos.Por su parte, Choconi, candidato de "Nos Une Río Negro", afirmó que "es una desprolijidad más de esta Junta Electoral Municipal, tampoco mandaron las actas de escrutinio".A media mañana del domingo, la Junta Electoral Municipal de Bariloche informó mediante la Resolución 91 que "se trata de un error involuntario".El organismo aclaró que "en la parte superior del padrón se consignó 'Registro único de electores, elecciones municipales 3 de septiembre 2023'", por lo que ese padrón es correcto y actualizado para esta elección."En nada se afecta el proceso eleccionario y en particular a los votantes, quienes podrán emitir su voto sin inconvenientes de ningún tipo", indicó esa dependencia, y añadió que cualquier elector "puede concurrir a la sede de la Junta electoral municipal a fin de validar el troquel".Se notificó a las autoridades de mesa, coordinadores, apoderados de los partidos políticos y al Juzgado Electoral Provincial a fin de que tomen validez de los padrones que se usan en esta jornada.El documento fue rubricado por los integrantes de la Junta Electoral Municipal Dana Guzmán, María Isabel Ortega y Ernesto Vicens.Guzmán señaló en medios locales que "el error es en el troquel que se lleva el ciudadano" y afirmó que el padrón está actualizado y que las autoridades de mesa deben aclarar la fecha correcta con la firma en la parte de atrás del troquel.Durante los comicios el Transporte Urbano de Pasajeros será gratuito para poder acercar a los vecinos hasta su lugar de votación.