Armenios en Argentina exigen a Azerbaiyán que detenga bloqueo a Nagorno Karabaj

La manifestación de este sábado / Foto: Prensa

Foto: Prensa

Foto: Prensa

La disputa

El ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, declaró que la población de Nagorno Karabaj ya no recibe las 400 toneladas de bienes de consumo esenciales diarios.

Agrupaciones armenias se manifestaron este sábado en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires para exigir que, que conecta territorio armenio con Nagorno Karabaj, un enclave disputado entre estas dos exrepúblicas soviéticas, en medio de un nuevo repunte de las tensiones en esa región ubicada entre Europa y Asia."Estamos acá para demostrarles a nuestros hermanos de Artsaj que no están solos, que estamos visibilizando la situación del bloqueo, la situación de atropello que viven hace más de 265 días. Lo que queremos es que el mundo,", declaró Hagop Tabakian, representante del Consejo Nacional Armenio, en referencia a la situación en el enclave.Por su parte, Alex Kalpakian, presidente de Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA) y de Fondo Armenia, manifestó: "Este sábado,, nos reunimos en el Obelisco de Buenos Aires a manifestarnos para pedir la apertura del Corredor de Lachin que permanece bloqueado por Azerbaiyán desde diciembre del año pasado". "Esto desató una crisis humanitaria grave. Hay 120.000 personas, entre ellos 30.000 niños y bebés recién nacidos y 20.000 ancianos. Exigimos el fin de este bloqueo ilegal y genocida", denunció.A su vez, Miguel Harutiunian, presidente de la Agrupación Representativa de los Armenios Migrantes de Argentina (Arama), remarcó: "Estamos acá para condenar al Estado genocida de Azerbaiyán que sigue manteniendo desde hace casi 9 meses a 120.000 armenios en Artsaj sitiados y bloqueados".De la manifestación, que tuvo como lema "SOS Artsaj" también participaron Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), la Arama, Unión Juventud Armenia (UJA), HOM, Homenetmen, Hamazkaín, Liga de Jóvenes, UCA Marash, Logia Ararat, Hunchakian, los grupos scout San Vartán, Ararat y Antranik, estudiantes y docentes de los colegios Mekhitarista, Marie Manoogian y Jrimian y dirigentes del club Deportivo Armenio, informó el Diario Armenia.Desde 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Nagorno Karabaj está controlado por separatistas armenios que establecieron allí una "república" independiente que no cuenta con reconocimiento internacional, y que es apoyada militarmente por la vecina Armenia.Estos dos países del Cáucaso, que llevan décadas inmersos en una disputa por el enclave,, una en la década del 90 y otra en el 2020.La segunda terminó con acuerdo de paz firmado de forma trilateral entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia, quien mantiene presencia militar como fuerza de paz desde entonces.Sin embargo,. Armenia acusó durante meses a Azerbaiyán de impedir el tráfico a través del corredor de Lachín, una corta ruta en medio de las montañas que conecta Armenia con los asentamientos con la población armenia de Nagorno Karabaj, y se desató una difícil situación humanitaria en la región.En tanto,a lo largo de la frontera para realizar una acción militar.Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lee instó a ambos países a no politizar la ayuda humanitaria.