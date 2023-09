Santoro afirmó que "hay una crisis de seguridad en CABA"

Foto: Prensa (archivo).

Somos "la ciudad más segura de América Latina" pero vamos por el 6to ministro de seguridad en 5 años... ¿Raro, no @horaciorlarreta ? — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 1, 2023

El candidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, recordó que en la Ciudad de Buenos Aires "hubo seis ministros de seguridad en cinco años", advirtió que hay "una crisis" en la materia e insistió en habilitar "un sistema de monitoreo humano" para las cámaras de vigilancia que están instaladas en el distrito."Hubo seis ministro de seguridad en cinco años. Hay una crisis de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Está lejos de ser la ciudad más segura de América Latina", afirmó Santoro en declaraciones a radio Mitre.De esta forma, el postulante de UxP c, asesinado en el barrio porteño de Palermo, Santoro cuestionó que "uno no espera que en la zona más segura de la Ciudad pasen estas cosas"., remarcó.Además, señaló que "el 50 por ciento de los homicidios dolosos se concentra en cuatro barrios: Balvanera, Barracas, Constitución y Flores" por lo que, consideró, "se debería poder actuar de manera mas inteligente"., apuntó.Para Santoro,y señaló que mientras el jefe de policía está "cuestionado por su accionar, el ministro está de vacaciones en Estados Unidos viendo tenis"."Hay que ser duro contra el delito y duro contra las causas que generan el delito. Hay que respaldar a la policía y controlarla. No hay que caer en simplificaciones. Yo defiendo a la policía a tal punto que hace cuatro años vengo pidiendo por la aparición de Arshak (Karhanyan) que es un policía que desapareció y nadie lo busca", remarcó el postulante a jefe de gobierno.Además,Santoro también sostuvo que aunque mantiene "muchas diferencias" con Juntos por el Cambio, en ese espacio hay "personas con valores democráticos y razonables" a diferencia de lo que ocurre en La Libertad Avanza, partido que conduce el candidato presidencial Javier Milei."Milei dijo que se despierta a la mañana y le pega a un muñeco de Raúl Alfonsín. No es una ocurrencia mía, sino una declaración de él. No puedo creer que haya radicales que puedan decir que van a votarlo en alguna circunstancia", advirtió.