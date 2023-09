Sánchez acusa a Feijóo de hacer perder tiempo a España con "la mentira" de su investidura

Pedro Sanchéz del PSOE / Foto: AFP

"El proceso de investidura del señor Feijóo es una larga crónica de un fracaso anunciado", añadió Sánchez.

Las elecciones

El presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, reprochó al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que esté "" al país con su "" y dijo que su objetivo es "ganar tiempo al frente" de su formación.es un camino a ninguna parte, lo saben los que lo votaron y los que no; le está haciendo perder un tiempo precioso a España solo para él ganar tiempo al frente del PP", señaló Sánchez en un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Málaga."No queremos que el país pierda tiempo,. Nosotros no ofrecemos dos años, sino cuatro de legislatura", manifestó, en referencia a la propuesta que le hizo esta semana el líder del PP para que lo ayude a formar un gobierno de dos años ante la falta de respaldos para su investidura y que el socialista rechazó.El PP salió ganador en las elecciones del 23 de julio,, por lo que Feijóo asumió el encargo del rey Felipe VI de someterse a un debate de investidura en el Congreso, los días 26 y 27 de septiembre.Sin embargo,, ya que dispone de un máximo de 172 votos, por debajo de los 176 de la mayoría absoluta de los 350 escaños del Congreso: los 137 del PP, los 33 del partido de extrema derecha Vox y los votos de dos diputados de pequeñas formaciones regionales.Si Feijóo fracasa,, pero si tampoco lo logra, el Parlamento se disolvería y serían convocadas nuevas elecciones, probablemente a mediados de enero.Sánchez consideró este sábado que la investidura del líder del PP es un "camino a ninguna parte", "una mentira", y que a España le conviene "decir no a un Gobierno del PP apoyado por Vox".Por otro lado, Sánchez, lo que, a su juicio, deja la "certeza" que sí Feijóo y el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, hubiesen logrado mayoría absoluta en los comicios del 23 de julio, habrían formado gobierno.Si bien no se logró ese resultado, el secretario general del PSOE recordó que Feijóo pretende alcanzar la investidura, para la que "no suma", "con Vox dentro", y alertó del "riesgo" en materia de igualdad como "consecuencia" de los acuerdos de estas formaciones en distintas comunidades autónomas.En ese sentido, el líder socialista puso como ejemplo que la presidenta del Parlamento de la Comunidad Valenciana, Llanos Massó (Vox), se ausentó de una concentración contra la violencia machista tras un asesinato en esa comunidad en momentos donde la cantidad de femicidios asciende a 40 en lo que va del año, o que la Junta de Andalucía "financie asociaciones antiabortistas".Por último, el presidente del Gobierno español manifestóy advirtió que todas estas situaciones se enmarcan en que el PP "ha asimilado todas y cada una de las ideas y políticas" de Vox.