Pablo Moyano: "Voy a ser el primero en estar en la calle contra la derecha"

"Más allá de la bronca, mucho peor va a ser si vuelve la derecha. Te lo dicen todos los días que te van a sacar la indemnización, las vacaciones, el aguinaldo y privatizar las empresas del Estado" Pablo Moyano

“Creo que con las medidas que ha tomado el gobierno, con los bonos, los jubilados y si pudiera controlar la inflación, el Peronismo es competitivo. Nos llama la atención el silencio de algunos dirigentes de nuestro espacio. Veo algunos sectores que mucho no hablan o no salen a defender las medidas de nuestro gobierno" Pablo Moyano

La respuesta de Bullrich

A MÍ NO ME AMENACES, MOYANO

Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley.

Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada. pic.twitter.com/vj3ewyYiy1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2023

"A MÍ NO ME AMENACES, MOYANO. Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada", escribió la exministra de Seguridad en su cuenta de la red social Twitter.

El cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, aseguró este sábado que va a ser "el primero en estar en la calle contra la derecha" para "resistir" los eventuales despidos y cierres de empresas que se produzcan en caso de que la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC)o el postulante de La Libertad Avanza (LLA),, se impongan en las elecciones, expresó Moyano en declaraciones a radio AM 990.El sindicalista aseguró que los dirigentes no se van "a quedar de brazos cruzados mirando en la tele como despiden trabajadores y cierran empresas" y aseguró que "va a haber una resistencia" frente a las medidas que puedan tomar Bullrich o Milei desde el Ejecutivo nacional."Más allá de la bronca, mucho peor va a ser si vuelve la derecha. Te lo dicen todos los días que te van a sacar la indemnización, las vacaciones, el aguinaldo y privatizar las empresas del Estado", afirmó.En relación a los supuestos contactos que algunos dirigentes sindicales habrían tenido con Milei, Moyano aseguró, por su parte, que"Leí esas versiones, pero habrán sido encuentros de carácter particular. La verdad que ni loco que me reuniría con un personaje que ataca constantemente a los trabajadores y a las organizaciones gremiales", afirmó.En otro tramo de la entrevista,, en un respaldo enfático al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).“Creo que con las medidas que ha tomado el gobierno, con los bonos, los jubilados y si pudiera controlar la inflación, el Peronismo es competitivo. Nos llama la atención el silencio de algunos dirigentes de nuestro espacio. Veo algunos sectores que mucho no hablan o no salen a defender las medidas de nuestro gobierno", remarcó.En relación a los aumentos de precios, el gremialista apuntó contra "los grandes empresarios de los alimentos", a quienes consideró como "responsables" de las remarcaciones.“Hago responsable de la inflación a los grandes empresarios de los alimentos. Cuando salió el programa Precios Justos, los grandes empresarios guardaban la mercadería, desabastecían las góndolas y después remarcaban”, subrayó.A través de su cuenta oficial de Twitter,