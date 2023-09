Nuevos libros escolares se meten en la disputa electoral entre el Gobierno y la oposición en México

El Gobierno de López Obrador distribuyó 96,5 millones de libros gratuitos en escuelas públicas y privadas / Foto: Archivo.

"Basta de que el Gobierno actúe a espaldas de los mexicanos y siga violando nuestra Constitución"

UNPF exige que se detengan los libros de texto que nunca han sido consultados ni aprobados y quieren imponer a nuestros hijos@SEP_mx #formandonuestrofuturo #somosunpf #somosunpf pic.twitter.com/mqKoA2pcUI — UNPF (@UNPF_mx) May 17, 2023

Marchas y quemas de libros

Secretaria de Educación Pública del Gobierno entrega de libros gratuitos en Jalisco / Foto: Twitter.

#SabiasQue 💡



Los #NuevosLibrosdeTextoGratuitos fueron creados por maestras y maestros innovadores y especialistas. A través de sus conocimientos y experiencias buscan favorecer a los estudiantes de todo el país. 📚📘#NuevaEscuelaMexicana 🏫🇲🇽 pic.twitter.com/WfrRNsSts2 — Conaliteg SEP (@Conaliteg) August 18, 2023

Reforma educativa

La distribución de nuevospor parte delque abordan contenidos sobreue rechazada porque decidióen una disputa "que tiene de fondo la medición de fuerzas" políticas de cara a las elecciones del año próximo, afirmaron analistas consultados por Télam.En el marco de unael Gobierno de Andrés Manuel López Obrador distribuyó 96,5 millones de libros de texto gratuitos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas, de cara alque comenzó el lunes pasado para más de 24 millones de estudiantes.Sin embargo, los e, en poder de los opositoresrespectivamente, presentarony la Justicia les concedió la, por lo que las clases se imparten con textos del ciclo anterior., como Jalisco, gobernada por Movimiento Ciudadano, Coahuila (PRI), y los panistas de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, pero finalmente los materiales gratuitos fueron entregados."Es un golpeteo político tremendo de la oposición para dejar mal parado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)", la fuerza oficialista, evaluó en diálogo con Télam la, especialista en educación y cultura, y coordinadora del Grupo de Análisis de la Política Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México.Esta polémica por la entrega de libros gratuitos se daa oposición de derecha definió esta semana presentar como candidata única a Xóchitl Gálvez, mientras que el izquierdista Morena decidirá la próxima semana a su postulante a través de un sistema de encuesta nacional.La, vinculada a la Iglesia Católica, al PAN y a la organización nacional de extrema derecha El Yunque, y que encon el argumento de que habían sido hechos por "organizaciones de corte feminista radical", denunció la entrega de materiales en Estado de México y Campeche, y amenazó con un cierre de escuelas masivo en Tabasco de no obtener respuestas tras una marcha prevista para el 11 de septiembre, según el diario local El Heraldo de Tabasco."En la polémica por los libros de texto se representa una, guiado por preceptos de orden moral y que puede tener mayoría en algunos sectores del país, yabierto a nuevas ideas, a la diversidad sexual, al combate al machismo y a la necesidad de introducir como valor la comunidad", analizó"Lo que se busca con los nuevos libros es fomentar el pensamiento crítico, después de que durante muchos años los contenidos educativos reflejaran la competencia individual y las escuelas se convirtieran en disciplinadoras", dijo a esta agencia el integrante de laEn imágenes que parecen inspiradas en la inquisición,, madres y padres se reunieron en una escuela de la comunidadparaque acababan de ser entregados, y el jueves pasado se replicó la escena en un, del mismo estado. También fueron incendiados libros en una institución de la, miembros dejunto a organizaciones cristianas para, respaldados por la l, que aseguró que los textos hacen "apología de violencia y el oscurantismo".s también se quejaron de que las páginas de los", "y ", que no son adecuadas para niños de entre 6 y 12 años, que su material" y destacan una serie de errores en el contenido.López Obrador se refirió la semana pasada a la polémica y consideró que "Además, ante la consulta de una periodista en su conferencia de prensa diaria, dijo que había encontrado "muy pocos errores", mayormente ortográficos.La entrega de libros se enmarca en una reforma educativa impulsada por el mandatario en agosto de 2022, denominada la), que para, académico de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana,La NEM "plantea una educación basada en el aprendizaje social comunitario, la relación entre alumno y contexto, que permite mayor disponibilidad de recursos, y la transversalidad de saberes para poder analizar desde distintas ópticas un problema. El anterior, hacía foco en la formación de competencias y naturalmente tenía una perspectiva un tanto más individual", explicó a Télam el especialista.De acuerdo con Cobela, "García Ancira agregó que la NEM "enseña a reconocer violencia, a una convivencia que no sea desde el abuso y a cuestionar el modelo de la distribución de la riqueza".Sobre las críticas de la oposición a los, Peraza Sanguinés sostuvo que "los libros se hicieron con mucha prisa y presión", como ocurrió con los textos entregados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que por ejemplo tenían la ilustración de una mano con seis dedos.A diferencia de aquel momento,en los libros, apuntó la especialista en educación."Lo que hay de fondo es la precampaña electoral, están midiendo fuerzas", declaró la doctora en Sociología, que agregó que en estas seis semanas de definiciones electorales "ya se llegó al absurdo de que una de las cadenas televisivas de derecha, TV Azteca, dice que los libros de texto son ideológicos, cuando todos los libros son ideológicos".En la misma dirección que la especialista, García Ancira evaluó que lo que "molesta principalmente" de los textos gratuitos es que rompen con "la sumisión de la que dependen los empresarios para poder mantener una llamada paz social con la cual se hicieron multimillonarios".