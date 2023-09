En septiembre, Santa Fe, Chaco y Mendoza elegirán gobernador, legisladores e intendentes

Foto: Luis Cetraro.

Bariloche

Elecciones en Santa Fe

Elecciones en Chaco

Elecciones en Mendoza

Los ciudadanos de Santa Fe, Chaco y Mendoza elegirán gobernador, legisladores e intendentes los domingos 10, 17 y 24 de septiembre, respectivamente, en los últimos comicios provinciales que se realizarán antes de la elección presidencial del 22 de octubre.Previamente, este domingo la ciudad rionegrina de, la cordobesa dey lasde Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael tendránpara designar a sus intendentes y concejales, según las candidaturas surgidas de las primarias locales del 30 de abril.En el caso de Bariloche, la justicia electoral informó que los comicios se realizarán concon los logotipos partidarios, fotografías y nombres de los más de 300 candidatos de lasque se presentan, entre las cuales resalta la oficialista Juntos Somos Río Negro que es encabezada por la gobernadora saliente, Arabela Carreras.El próximo, en Santa Fe, casi tres millones de personas definirán al sucesor del gobernador Omar Perotti, además de elegir entre los postulantes a 19 bancas de senadores departamentales, 50 de diputados, intendentes de 46 ciudades, incluidas Santa Fe y Rosario, 217 concejales y más de 1.600 miembros de comunas.Con un padrón de 2.845.522 ciudadanos habilitados para votar, Santa Fe es el, detrás de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.De las PASO del 16 de julio surgieron cuatro fórmulas para gobernador y vice: Marcelo Lewandowski y Silvina Frana por Juntos Avancemos, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia por Unidos para Cambiar Santa Fe, Edelvino Bodoira y Nora Sánchez por Viva la Libertad, y Carla Deiana y Mauricio Acosta por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.Para la renovación total de Diputados se postulan seis listas: la que encabeza el gobernador Perotti (Juntos Avancemos) y las que proponen en primer lugar a Clara García (Unidos), Juan Domingo Argañaraz (Viva la Libertad), Amalia Granata (Unite), Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) y Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía)., en tanto en la categoría Diputados la lista ganadora se asegura 28 escaños, mientras que los restantes 22 se distribuyen de acuerdo al sistema D'Hont.En cuanto a la carrera por la, las elecciones tendrán la particularidad que serán un mano a mano entre el actual jefe comunal, Pablo Javkin (Unidos para cambiar Santa Fe) y Juan Monteverde (Juntos Avancemos), debido a que el resto de los candidatos no alcanzó el piso mínimo del 1,5% de los votos en las PASO.En la, Santa Fe, la compulsa será entre cuatro candidatos: Juan Pablo Poletti (Unidos), Ignacio Martínez Kerz (Juntos), Federico Fulini (Proyecto Futuro) y Ramón Fratte (Viva la Libertad).El, en tanto, más de un millón de chaqueños tendrán que ir a las urnas para designar gobernador, 16 diputados provinciales y 69 intendentes, mientras los comiciosEl intendente capitalino y candidato a gobernador,, explicó queante lo que consideró un "escenario muy contaminado por lo que sucede a nivel provincial", por el crimen de Cecilia Strzyzowski, en el que están involucrados los exprecandidatos legislativos Marcela Acuña y Emerenciano Cena , quienes fueron apartados de esta carrera electoral.En estos comicios, el gobernadorcon el Frente Chaqueño (que obtuvo el 37,30% de los votos en las PASO provinciales de junio) mientras Juntos por el Cambio (que logró el 42,41% en las primarias) intentará quedarse con la gobernación con la candidatura del diputado provincial y arquitecto Leandro Zdero.Otras seis fórmulas competirán por el cargo de gobernador, entre ellas las de Corriente de Expresión Renovada encabezada por el intendente capitalino Martínez, el exvicegobernador peronista Juan Carlos Bacileff Ivanoff por el Frente Integrador, el empresario textil Alfredo "Capi" Rodríguez por La Libertad Avanza, Rubén Galassi por Libertarios en Acción, el embajador en Paraguay, el justicialista Oscar Domingo Peppo por Unidos por la Gente y César Germán Baez, por el Partido Obrero.Ya desde su convocatoria a elecciones, a fines de 2022, el Gobierno preveía un escenario de segunda vuelta por lo cualLa provincia de Mendoza tendrá sus elecciones el, cuando concerca de un millón y medio de personas podrán votar fórmula a la gobernación, renovar la mitad de los integrantes de las cámaras legislativas con 19 senadores y 24 diputados provinciales e intendentes y concejales en once municipios que no desdoblaron sus comicios locales.Además de consagrar al sucesor del gobernador Rodolfo Suarez (Cambia Mendoza), habráen la capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín, mientrasTras la consagración en las primarias de junio, el oficialismo provincial delpresenta al senador radical y exgobernador Alfredo Cornejo en busca de la Gobernación en fórmula con la ex diputada provincial del PRO, Hebe Casado, quienes se impusieron sobre la lista que encabezaba Luis Petri, ahora candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.El diputado nacional del PRO Omar De Marchi decidió competir por fuera de la coalición gobernante con, junto al intendente de Las Heras, el radical Daniel Orozco.El frente, que agrupa al justicialismo y partidos aliados, postula a Omar Parisi, exintendente de Luján de Cuyo, y a Lucas Ilardo, presidente del bloque del PJ-Frente de Todos en el Senado provincial.Por elcompite los fórmula integrada por los exlegisladores Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, mientras que el Partido Verde va con el exlegislador Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, tras superar ambos espacios el piso del 3% de los votos que requiere la Ley electoral de la provincia para ir a las generales.El padrón electoral provincial está conformado por 1.488.736 ciudadanos, que podrán votar en 4.350 mesas, informaron fuentes de la Junta Electoral Provincial.