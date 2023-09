Cuáles son los desafíos del empleo en adultos mayores: el análisis de los especialistas

Un nueva experiencia para los adultos mayores en el mercado laboral

El programa Fomentar Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene entre sus fines promover la capacitación y el empleo en tecnología de la información (IT) a personas mayores de 45 años, como también su inserción laboral.



Una de las experiencia recientes es la de Valeria, de 56 años, quien ingresó como pasante en YPF en 2022 -en el sector de agencia territorial-, que ofrece no sólo formación profesional sino también la posibilidad de acceder a un empleo estable en relación de dependencia.



Previamente, Valeria trabajó durante muchos años en relación de dependencia y estudió comercio exterior hasta que, a los 40 años, decidió emprender sus propios negocios comerciales.



"En aquel momento me pareció que podía ser independiente y armé mis propios proyectos con muy buenos resultados hasta que en 2017 empezó a ser difícil sostenerlos y tuve que cerrarlos y conseguir empleo desde temporales, trabajos part-time, informales, etc", detalló Valeria en diálogo con Télam.



A su vez, la pandemia complicó más su situación laboral y en 2022 decidió probar un nuevo enfoque que implicó enviar su currículum personalmente a organismos gubernamentales, con la esperanza de que contratarán a una mujer mayor de 50 años.



Tras diversas propuestas del programa, le ofrecieron un trabajo administrativo en YPF por medio de un plan de capacitación y entrenamiento que duró ocho meses.



"Después de reuniones informativas en el ministerio y una selección de la empresa energética, comencé con un grupo de mujeres un plan de capacitación y entrenamiento que duró ocho meses y nos ofrecía una certificación internacional de AWS, que me abrió un mundo nuevo dentro de la informática para trabajar en la nube, nuevas tecnologías, y herramientas IT", sostuvo.



En este marco, destacó la contención por parte del ministerio y la empresa por el acompañamiento del proceso, y subrayó el sentimiento de pertenencia que tuvo al acceder a este programa con un grupo de mujeres de la misma franja etaria, además de tener una mayor estabilidad económica.



"Todas sabíamos que tendríamos muchas más posibilidades laborales, dado que a esta edad adquirir nuevas habilidades informáticas es una ventaja en la búsqueda laboral y un recurso necesario para ingresar al mundo IT", mencionó.



Por último, Valeria expresó que tras la práctica laboral quedó contratada en YPF en 2023 a través de este mismo programa.



"Las prácticas laborales me generaron mucha emoción porque es un lugar de trabajo colaborativo y el equipo me recibió con mucha generosidad así que cuando quedé contratada me encontré con ese enorme sentimiento por YPF donde hay compromiso, un trato igualitario, capacitaciones y acompañamientos como también grandes oportunidades; es muy emocionante sentir ser una ypefiana más", destacó.