Quiénes integran el equipo argentino que enfrentará a Lituania en la Copa Davis

, segúneste sábadopara la serie ante Lituania, el 16 y 17 de septiembre, en Buenos Aires, por los playoffs del Grupo Mundial en el que la misión será alcanzar los "Qualifiers" de 2024.En ese contexto, el capitán Coria se inclinó por los dos mejores tenistas argentinos del año, Báez y Cerúndolo, mientras que apostó por un debutante como el platense Etcheverry y a una pareja de dobles que atraviesa el mejor momento de su carrera.En la consideración de Coria quedaron afuera el cordobés Pedro Cachín (66 del mundo), campeón este año en el ATP suizo de Gstaad, y a un histórico que no atraviesa su mejor momento como Diego "Peque" Schwartzman, relegado al puesto 114 del ranking mundial de la ATP y ausente también en la serie anterior ante Finlandia, jugada en febrero pasado en la ciudad de Espoo.En el caso de Báez, 32 del mundo e instalado en la tercera ronda del US Open (jugará esta noche ante el ruso Daniil Medvedev, tercero del planeta), fue campeón este año de tres torneos, dos sobre superficie de polvo de ladrillo, en el Córdoba Open y Kitzbuhel, en Austria, y otro en superficie de cemento, haca una semana en Winston Salem, en los Estados Unidos.Por su parte, el mayor de los hermanos Cerúndolo (20) conquistó el abierto de Eastbourne, en Inglaterra, en un título sobre césped, algo que un tenista argentino no conseguía desde hace 28 años, y además mostró un progreso constante.En cuanto al dobles, Molteni y "Machi" González forman la dupla más ganadora del mundo en esta temporada, con cinco títulos, el más importante el mes pasado en el Masters 1000 de Cincinnati.Molteni es actualmente "top ten" en el ranking de dobles ubicado en el séptimo puesto, mientras que el tandilense González ocupa el casillero 12, luego de un año fantástico con títulos en el Córdoba Open, Río de Janeiro, el Conde de Godó, en Barcelona, Washington y el mencionado en Cincinnati.Etcheverry (34), por último, llegó a su mejor rendimiento a los 24 años y así llegó a los cuartos de final en Roland Garros y a dos finales en el circuito: Santiago, Chile, y Houston, Estados Unidos.En ese contexto, el seleccionado de la Argentina recibirá a los lituanos dentro de dos semanas en las instalaciones de "La Catedral", el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con un desafío que no asoma complicado por las limitaciones de su rival, lo que allanaría el pase a los Qualifiers de la Davis y volver a codearse con los países de elite del tenis mundial.