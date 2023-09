De Mendiguren: "Vemos muy cerca la salida de esta crisis coyuntural"

"Een dos años, la discusión va a ser la distribución del ingreso porque el ingreso va a estar garantizado" / Foto: prensa

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, manifestó este sábado que el país está “muy cerca” de la “salida de esta crisis coyuntural” y de la “restricción externa” de divisas, al tiempo que cuestionó la “ingratitud” de parte del sector empresario ante el rechazo a la suma fija anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa.“Este es un mes donde hemos recompuesto reservas, lo cual nadie lo daba por posible, y”, afirmó de Mendiguren este sábado en diálogo con AM 750 al referirse a la liberación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) anunciada el viernes por Massa Ante ese marco, De Mendigureny señaló que “en dos años, la discusión va a ser la distribución del ingreso porque el ingreso va a estar garantizado”.“Vemos muy cerca la salida de esta crisis coyuntural y”, señaló, tras lo cual afirmó que las estimaciones –tal como anticipó Massa recientemente- señalan que“Esto se sustenta en algo muy claro. Pareciera que es algo del futuro, pero es ya presente. Laestá en un récord de exportaciones, laanunció inversiones ya por US$ 2.000 millones; la, que es un sector que la Argentina abandonó, ya tiene instalada una inversión que termina en cinco meses de US$ 250 millones en Corrientes que va a exportar el 100%; y enpasamos de un déficit de US$ 5.000 millones el año pasado a ser superavitarios”, mencionó como ejemplo.En lo que respecta a los cuestionamientos del sector empresarial al pago de la suma fija, de Mendiguren consideró que“En definitiva, es un adelanto de paritarias, se hace en dos veces y las pymes lo pueden compensar en aportes patronales; y al mismo tiempo las pymes están recibiendo bajas tasas de interés y crédito a la inversión”, sostuvo.De todos modos, el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) afirmó que la cámara no es la “Unanimidad Industrial Argentina”, porque las pymes “tienen claro que el salario no es sólo un costo sino el motor para poder vender lo que se produce”.El funcionario recordó que“Cuando uno mira la industria, ve que, a pesar de todo, hoy están 13 puntos por arriba de la prepandemia, y con el otro modelo, sin guerra ni todo esto que nos pasó, cayó 14% en cuatro años, la construcción cayó 12%, el comercio 10% y la minería 5%. Para un industrial no tener memoria, puede ser muy caro”, señaló de Mendiguren.De cara a los, el titular de la Secretaría de Industria reconoció que el Gobierno “cometió errores”, y que hay “una gran insatisfacción o bronca con toda la estructura política”.“Esa es una realidad y a esa realidad hay que contestarle con hechos concretos que le garanticen o que le den la esperanza a la gente de que éste es el camino correcto porque”, concluyó De Mendiguren.