Una nueva polémica: para Milei "una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera"

, dijo que, afirmó que, lo que abrió una nueva polémica sobre sus propuestas y despertó variadas críticas."Una nueva propuesta de Milei., y en nuestro país sí tiene dueño: somos todos los argentinos y argentinas", le respondió la titular de Aysa,, a través de su cuenta de Twitter."Mientras el mundo se preocupa por el calentamiento global, unos pocos quieren lucrar con las necesidades básicas de las personas. Nuestros ríos se cuidan y el agua no se negocia", aseveró la funcionaria.Este viernes, en declaraciones, Milei abrió una nueva polémica a partir de una declaración formulada en ese marco."En el caso de una empresa que contamina el río, lo que no está bien definido es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera", dijo en su disertación y se peguntó: "¿Adónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua, y el precio del agua es cero""El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua, cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo ahí sí se termina la contaminación", agregó el candidato de ultraderecha, que resultó el más votado en las PASO.De esta forma, el candidato presidencial volvió a relativizar los efectos del cambio climático, algo que ya había hecho durante el debate de candidatos de 2021, donde aseguró que la tierra no se estaba calentando sino enfriando.Otro de los dirigentes que salió a cuestionar a Milei fue el referente del PRO Federico Pinedo. "Entre todos debemos cuidar lo de todos: el aire, las aguas públicas. Es lo que establecen la Constitución y las normas mundiales de cuidado del ambiente", dijo Pinedo en su cuenta de Twitter."Esto de mercantilizar todo es una aberración. La apropiación privada de los ríos ¿será por la violencia?", se preguntó Pinedo al final de su posteo.