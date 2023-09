Un libro celebra a una radio comunitaria que da espacios a niñeces, jóvenes en encierro y pacientes

La emisora comunitaria de La Plata Radio Estación Sur celebra sus 18 años de vida con un libro que recorre esa experiencia comunicacional de radio en la calle y con espacios para los pueblos originarios, las niñeces, los jóvenes en situación de encierro y los enfermos mentales.Se trata del libro "Una Estación en Movimiento, comunicación popular entre diagonales", que fue presentado hoy en el Centro Cultural "Daniel Omar Favero", en la Calle 117 esquina 40, de la capital provincial, en el marco de los 18 años de comunicación popular que lleva adelante Radio Estación Sur FM 91.7.El 22 de agosto de 2005 la Radio Estación Sur salió al aire con su programación atravesada por su perfil "nacional, popular, latinoamericano, feminista, pluricultural, con banderas y definiciones propias construidas y actualizadas año a año colectivamente", como precisa el libro."Moverse, sacar la radio afuera, hacerla parte visible de eventos donde está la gente con quien queremos comunicarnos, y priorizar siempre -por más limitadas que sean nuestras posibilidades- un móvil en exteriores entre los roles estables a garantizar, ya sea con ruedas o a pie. Planificar y fomentar la interacción, no quedarse esperando que alguien mande un mensaje o comentario", expresa en otro tramo del libro de 84 páginas.Con esta consigna de radio en la calle el libro recuerda la primera transmisión desde la vía pública que ya marcaba su compromiso: instalaron la radio "frente al ex edificio de Rentas, en calle 7, locación del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, joven peruana, estudiante en La Plata, asesinada cuando acudió a una cita en búsqueda de trabajo. Por allí (por la radio) pasaron colectivas feministas, organizaciones que acompañaban".Radio Estación Sur no sólo tiene prédica feminista, cuenta con mujeres conduciendo programas informativos matutinos, en puestos de gestión y producción y utiliza el lenguaje inclusivo.En su programación la emisora buscó reflejar la pluralidad y el derecho a ser oído de aquellos sectores y colectivos que no suelen tener presencia en radios: las infancias, los jóvenes en situación de encierro, los enfermos mentales y los pueblos originarios.Allí está el programa "Tu voz en libertad", que desde el 2020, con dos emisiones semanales, permite a jóvenes bonaerenses de entre 16 y 18 años que cumplen condenas en centros privativos de la libertad expresar lo que les pasa, sus reclamos, sus sueños.También es importante el programa "Rompiendo Barreras", hoy "Razonamiento Desencadenado", que, según explica el libro "son programas íntegramente hechos por personas usuarias del sistema de salud mental. La emisión de estos programas, lejos está de ser un elogio de la locura. Lucha contra la estigmatización de quienes padecen este trastorno, a la vez que se propone ser un lugar donde sus integrantes puedan promover sus discursos simbólicos"."En un área donde la mayoría de la información es generada (en el mejor de los casos) desde la clínica y el entorno académico y experto, además del prejuicio propiciado por la estigmatización de la "locura", señalada y amplificada desde los dispositivos de poder, en RES y en infinidad de experiencias similares, escuchamos a las y los sujetos que padecen la problemática, aportando una mirada propia, política y transformado", precisa uno de los capítulos del libro.Radio Estación Sur también también pensó en las niñeces y ahí está el programa "El Chiringuito" que, "es algo más que un programa donde se leen ´cuentos para chicos´, es una construcción comunitaria que milita el territorio"."Un apartado especial lo tienen las infancias y les jóvenes, porque ¿cómo crear una comunidad oyente-lectora sin tener en cuenta sus voces? Una experiencia enriquecedora ha sido la incorporación de sus opiniones en un segmento que llamamos ´el tarascón´, donde les pequeñes grandes lectores le hincan el diente a sus libros favoritos, donde su comentario tiene un espacio radial para ser escuchado, donde su recomendación crea también contenido", cuentan en el libro presentado hoy.Como destaca la contratapa "las experiencias de las radios populares están íntima y estrechamente ligadas a procesos de liberación. Con este libro, buscamos expresar, contar y mostrar un camino, -uno de tantos, no el único-, que se suma al relato de otras experiencias y proyectos que habitan nuestros territorios y la patria grande latinoamericana".