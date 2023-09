Una marcha de antorchas reclamó el pago del bono para trabajadores en Jujuy

La masiva marcha llegó hasta la Casa de Gobierno local. Foto: Edgardo Valera

Protestas docentes jujeños. Foto: Edgardo Valera

Foto: Edgardo Valera

Foto: Edgardo Valera

Foto: Edgardo Valera

La Multisectorial de Jujuy que congrega a sindicatos, organizaciones sociales y civiles de la provincia encabezaron este viernes una nueva marcha de antorchas por las calles de San Salvador en reclamo delpor parte del gobierno de Gerardo Morales.Los manifestantes reeditaron la protesta que en junio pasado iniciaron los docentes encolumnados y llevando en alto velas, antorchas y luces mientras caía la tarde jujeña y con cánticos permanentes contra el Gobierno provincial.Entre las consignas de los activistas se destaca la “”; “el rechazo por el nombramiento de exconstituyentes al frente de cargos del Ministerio de Educación de Jujuy” y el r“En Jujuy se niegan a pagar el bono de $60.000 (dispuesto por el Gobierno Nacional) bajo la excusa de que no hay presupuesto, sin embargo vemos como el gobernador Gerardo Morales se pasea por las escuelas entregando dinero para la fabricación de carrozas en actos totalmente demagógicos”, señaló a TélamMás adelante reprochó por el nquienes dieron su voto positivo para la cuestionada reforma parcial de la Constitución de Jujuy que impulsó la administración de Morales y que actualmente se encuentra en vigencia.En otro orden, Sosa hizo referencia al pedido para quepara este mes de septiembre, debido a que el Gobierno provincial “nos llamará directamente en octubre”, sostuvo.La manifestación también expresó sucuyos integrantes de comunidades indígenas cumplieron un mes de vigilia frente al Palacio de Justicia, en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo a que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy.”, fue la consigna que se repitió este viernes mientras la columna de ciudadanos avanzaba por principales calles del centro de la capital jujeña.A su vez desde elrequirieron laen las localidadescon la intervención del Gobierno provincial.“Exigimos el pago del bono para los trabajadores municipales y la reapertura de paritarias, debido a que si bien no es la solución de la situación que estamos atravesando el Ejecutivo local tiene que acompañar la medida”, dijo Sebastián López, titular del Seom.En ese sentido, recordó que "en los últimos dos meses no hemos tenido la posibilidad de dialogar con el Gobierno porque se cierran en la respuesta de que no hay fondos y dicen que el último aumento es más que suficiente, pese a queLa masiva marcha llegó hasta la Casa de Gobierno de Jujuy, donde los referentes de distintos espacios se pronunciaron frente al contexto de conflicto que se mantiene en la provincia desde la aprobación de la Carta Magna local.