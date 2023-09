Actos y marchas en reclamo de justicia por el ataque a Cristina Kirchner

A un año del atentando contra Cristina, asamblea feminista se movilizó frente Tribunales VER VIDEO

Organizaciones sociales, sindicales, feministas y de adultos mayores se movilizaron este viernes en reclamo de "justicia", contra la "impunidad" y para exigir castigo a los responsables, porque "con violencia política no hay democracia", al cumplirse un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Laparticipó de laen la Parroquia San Martín de Porres de la, informó en sus redes sociales uno de sus referentes, el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque.A la actividad concurrieron integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales como la Corriente Peronista 13 de Abril, Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (Fatica), la Corriente Militante Lealtad, Unidad Piquetera, entre otras., en tanto, se concentraron a las 15 en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en uno de los ingresos al Congreso nacional.de UxP, resaltó que se trató de una amplia convocatoria que incluyó tanto a integrantes de organizaciones políticas y sindicales, como centros de jubilados, comuneros y vecinos autoconvocados.Como cierre de la actividad frente al Congreso, contaron con la participación de la, tras lo cual un grupo, donde el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC)que se produjo dos días después.Rivadeneira, en ese contexto, señaló que a un año de los acontecimientos "seguimos movilizados, con la consigna 'Justicia x Cristina', y vamos a seguir exigiendo el esclarecimiento del hecho y el castigo a los autores principales, instigadores y a quienes financiaron el atentado. Para nosotros, sin justicia no hay ni habrá democracia".La agrupación, a su vez, llevó a cabo un acto en la ciudad santafesina de, junto a militantes de Córdoba y Entre Ríos, para recordar el primer aniversario del intento de asesinato de Cristina Kirchner en el que llamaron a "construir redes, porque está en juego la democracia".La exsenadora nacional santafesina, María de los Ángeles Sacnun, dijo a Télam durante la actividad que "hay un silencio apabullante del intento de asesinato contra la vicepresidenta".Agregó que "tiene que ver no solamente con el partido judicial, sino también con un silencio institucional en el país a 40 años de democracia".Sacnun, que es candidata a diputada nacional en los próximos comicios, señaló que "el haber intentado terminar con la presencia física de Cristina fue uno de los puntos de un proceso que se inició mucho antes".La concejala rosarina de La Corriente de la Militancia, Norma López, dijo a esta agencia que "hay un discurso negacionista en marcha que termina legitimando las acciones de sectores de la oposición que tratan de generar un país para pocos".Asimismo, sostuvo que "la violencia política sobre Cristina fue creciendo y el punto máximo fue el intento de asesinato" que, añadió, fue fruto de "la persecución sobre su mirada ideológica, el lugar donde está situada Cristina, que es siempre con las banderas del pueblo y del proyecto nacional y popular".En tanto, la, que nuclea a agrupaciones alineadas en el peronismo y autónoma, se congregó a las 16 frente al Palacio de Justicia con la consigna "Con violencia política no hay democracia. Feminismos con Cristina".Con esta misma consigna se pegaron afiches en distintos distritos como parte del reclamo colectivo, así como otros carteles con los, que aparecían bajo la leyendaUna de las convocantes, la diputada nacional oficialista María Rosa Martínez recordó que, con el atentado, "hubo un intento de quebrar la democracia" y exhortó a que la "violencia no sea el eje organizador de la sociedad" porque, sin duda, "estuvimos en peligro"., pero la sociedad estuvo en peligro el 1° de septiembre del año pasado", dijo, y advirtió: "Yo propuse ir al Senado para darle un abrazo a Cristina y decirle acá estamos, pero está bueno ir a Tribunales, a la Corte Suprema donde la injusticia reina", agregó.También hizo referencia a movilizaciones en las provincias porque "Cristina no es capitalina sino del pueblo".Por su parte, lase concentró desde las 16 frente al Anexo del Congreso, en Riobamba 25, donde realizó distintas acciones junto a otras organizaciones para exigir justicia y una "verdadera investigación del atentado contra Cristina Kirchner".De la actividad participó su secretario General, Daniel "Tano" Catalano, y pudieron verse distintas pancartas y carteles con reclamos de justicia y portadas de diarios.Anoche, la agrupación La Cámpora, a través de sus redes sociales, dejó disponible un documental sobre el fallido magnicidio denominado 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá" , que remite al título de un editorial publicado por el diario Clarín en septiembre del año pasado, y que se puede ver completo en YouTube.