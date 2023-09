Kicillof reivindicó en Tres Lomas el rol del Estado para "ampliar derechos"

Kicillof en el municipio de Tres Lomas / Foto: Tw@Kicillofok

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este viernes que desde su gestión están "", en una recorrida que realizó en el municipio de Tres Lomas, dondedel Basural Municipal."Ni bien asumimos, después de una etapa de cuatro años de un Gobierno de derecha, vimos todo el impacto que había tenido la retirada del Estado: en la provincia se cerraban escuelas y faltaban insumos y equipamiento en los hospitales", explicó Kicillof.Destacó que "ahoraque acompaña a los municipios con inversiones que permiten dar respuestas a las demandas de los vecinos y vecinas"."El saneamiento de este basural a cielo abierto es una muestra más de lo que hemos venido a hacer: no estamos aquí para poner parches, sino para transformar y resolver los problemas que se acumularon durante demasiado tiempo", destacó el gobernador.Remarcó que "estamos trabajando en cada uno de los municipios para expandir los derechos" y afirmó que "para eso no hay soluciones mágicas: hay una sociedad en su conjunto que se organiza para que haya más y mejor salud, educación e infraestructura".Como parte del programa Mi Provincia Recicla, Kicillof, con una inversión de $300 millones que permitirá la construcción de una celda sanitaria para la disposición residual del distrito y la entrega de un camión de caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos.La ministra Vilar dijo que "para los municipios muchas veces es complejo afrontar los gastos que implican las maquinarias y los insumos para el abordaje y la gestión residual: ahí es donde aparece un Estado presente que entiende que este acompañamiento no es un gasto, sino una inversión para mejorar la calidad de los y las bonaerenses".Mediante una inversión de $33,6 millones, el Ministerio de Ambiente efectuó la entrega de una cinta de clasificación, autoelevador, balanza industrial, pala frontal y 35 kits de protección personal e indumentaria para recuperadores urbanos y anunció el financiamiento por $10 millones para la instalación de luces led en la vía pública de distintos barrios del municipio.Durante la jornada, además, Kicillof. Es la número 207 que distribuye la provincia a los municipios y está equipada para la atención de pacientes en estado crítico: kit y camilla, tubos de oxígeno, bolso de paro, maletín con insumos y silla de ruedas plegable.Además, se efectuó la entrega de 15 computadoras destinadas al funcionamiento del programa de Historia de Salud Integrada (HSI)."La ambulancia y las computadoras para agilizar el sistema de historia clínica digital son herramientas fundamentales para el municipio y la región: estamos construyendo una red sanitaria para prestar servicios de salud de calidad a todos y todas las bonaerenses", señaló Kreplak.