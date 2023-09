Reclamaron "otorgar prioridad y centralidad" a las políticas hacia las infancias

"Es necesario bajar la pobreza, garantizar el acceso a la salud equitativa y oportuna, prevenir las violencias sobre las y los más chicos".

🔵 A través de este pronunciamiento Marisa Graham @marisa_graham_, Facundo Hernández @juanfacu1974, Amelia López Forte @DefensoriaCba, Juan Pablo Meaca @juanpablomeaca, Rossana Franco @rossanafranco__ y Leandro Javier Drube @DefensoriaSDE — Defensora Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (@defensora_nna) September 1, 2023

Salud y educación pública con respecto a las infancias

👉"Expresamos con contundencia nuestra defensa irrestricta, y rechazo a cualquier política o decisión de gobierno que suponga un retroceso en los avances obtenidos en 40 años de democracia, respecto a la garantía de derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país". — Defensora Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (@defensora_nna) September 1, 2023

En el marco del proceso electoral en curso, las Defensorías de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes instaron a las, de acuerdo a un comunicado conjunto que firmaron las defensoras y defensores de Nación y de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Fe y Misiones."Hemos detectado con profunda preocupación lade niñas, niños y adolescentes, tanto en los discursos públicos como en las propuestas, así como un incremento de lade las infancias y adolescencias", coincidieron las y los defensores en su pronunciamiento conjunto, al que titularonTras recordar las "advertencias" ya realizadas a los Estados nacional, provinciales y municipales, las Defensorías destacaron que es "necesario bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema, garantizar el acceso a la salud equitativa y oportuna, prevenir las violencias desplegadas sobre las y los más chicos, sostener la garantía del derecho a la educación para todas y todos, y avanzar en una justicia juvenil acorde a estándares de derechos, entre otros temas centrales".En diálogo con Télam, laseñaló: "Vemos con muchaque ninguno de las y los candidatos que quedaron (en competencia electoral) tras las PASO han presentado o hecho público proyectos, planes y políticas públicas vinculados a seguir garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes"."Por el contrario hemos escuchado algunas aseveraciones que nos preocupan y que serían un retroceso muy importante en relación no solo a la titularidad de los derechos sino el acceso a los mismos".Graham se preguntó acerca de "cuáles son lasque pretenderán aplicar" las y los candidatos presidenciales que postulan iniciativas que "implican que no habrá más educación y salud públicas".En ese sentido, la defensora advirtió queEn otro pasaje de su pronunciamiento, las y los defensores expresaron su "defensa irrestricta y rechazo a cualquier política o decisión de gobierno que suponga un retroceso en los avances obtenidos en 40 años de democracia, respecto a la garantía de derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país"."El gran desafío -agregaron- es bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes, que hoy alcanzan el 54,6% y 12,2% respectivamente, identificando y desarmando los mecanismos que producen la persistencia de la desigualdad, tanto de ingresos como de edad, género, de acceso a la salud y la educación, territoriales, ambientales, de origen, entre otros".En relación a ello, Graham dijo a Télam que la Defensoría que encabeza y la de las provincias pretenden que "se sigan ampliando políticas. Un ejemplo es la, que hoy llega a familias con hijos de hasta 14 años y queremos cubra toda la minoridad, es decir a los chicos de hasta 17. También que se continúe con ely sean incorporados los chicos de 15 años, al igual que políticas públicas orientadas a franjas etárea de 13 a 17 años, de chicos y chicas que están solos en territorios, tanto en sectores populares como en las capas medias y medias altas y padecen sufrimientos subjetivos. Necesitamos una potente propuesta de salud mental".Todas estas acciones deben implementarse con la participación y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes. No hay democracia plena sin ellas y ellos ejerciendo su ciudadanía, enriqueciendo con sus miradas y saberes los procesos en los que se toman decisiones que atañen a sus vidas", reclamaron los y las defensoras.La red de Defensorías coincidieron en señalar que "tenemos la oportunidad de construir un proyecto colectivo de Nación, de soberanía y de futuro que establezca lazos intergeneracionales y reconstruya vínculos sociales que nuestro país necesita para cuidar, proteger y sostener la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes de manera digna, plena y feliz".Además de Graham, l