Boca y Palmeiras jugarán los jueves 28 de septiembre y 5 de octubre

"Chiquito" Romero contó los secretos de los penales que atajó ante Racing

Sergio Romero, arquero de Boca Juniors, contó los secretos de los dos penales, uno a Gonzalo Piovi y el otro a Leonardo Sigali, que atajó el miércoles pasado ante Racing y que le dieron a su equipo la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, que disputará con Palmeiras de Brasil.



"En el penal de Sigali, sabíamos que él tenía tendencia de patear a la derecha. Pero nuestra decisión era quedarnos parados. Era el tercer penal, el que tenés que asegurar fuerte al medio. Cuando llegó a la pelota, lo veo y dije: no lo va a patear al medio", contó el "héroe" boquense en el Cilindro de Avellaneda en una charla con El Canal de Boca (YouTube) desde el predio de Ezeiza.



"Decidí ir hacia donde él se sentía fuerte. Si me quedaba parado, nos íbamos a mirar los tres y decirnos: ¿para qué cambiamos si la tendencia iba a la derecha? Entonces decidí ir a la derecha y cuando lo atajé, vino (Fernando) Gayoso, el entrenador de arqueros y me dijo menos mal que te tiraste a la derecha", detalló "Chiquito" Romero, quien lleva atajados este año 8 penales de 14 que le ejecutaron.



En cuanto el remate desde los doce pasos atajado a Piovi, dijo: "Yo le tenia mucha fe a ese penal. No me preguntés el motivo, pero tres días antes yo dije que si había un penal de Piovi, lo iba a atajar. Esa sensación ya la presentía".



El arquero del seleccionado argentino en el Mundial Brasil 2014 destacó el trabajo en equipo que desarrola con los otros dos guardavallas, Javier García y el juvenil Leandro Brey, coordinados por Gayoso.



"Cuando le ganamos a Vélez en Liniers, la decisión que habíamos tomado cuando Luquitas Janson (entonces jugador del "Fortín") fue a patear el penal era ir a la izquierda. Y yo me fui a la derecha, porque cuando estaba ahí, pensé que iba a cambiar. Y cuando uno decide en lo grupal y acertamos, es lo que siempre remarco. El trabajo de Fernando Gayoso, Javier García, Leandro Brey es admirable. Y después hay una persona que tiene que poner el cuerpo bajo los tres palos", agregó.



Por último, destacó la tarea del médico Jorge Batista, quien lo operó de la rodilla derecha a fines del año pasado: "Al doctor (Jorge) Batista le debo el hecho de tener una rodilla nueva y también una rutina de trabajos de gimnasio que es inédita en mi carrera. No sólo la hago diariamente sino que me la guardé en la agenda porque el día de mañana te puede ayudar", finalizó "Chiquito".



Sergio Romero llegó a Boca con el pase en su poder en agosto de 2022 y este año se consolidó en el arco "xeneize", en donde fue una pieza clave en los pases por penales en octavos de final ante Nacional de Montevideo, y en la fase siguiente contra Racing.