Artistas de Mar del Plata se oponen a la fusión de la secretaría de Cultura con Turismo

Artistas que participaron de la conferencia de prensa.

Artistas locales y colectivos culturales autoconvocados expresaron este viernes su rechazo a la fusión de la Secretaría de Cultura con Turismo en el partido de General Pueyrredon y argumentaron que esa medida "que ha estado en vigor durante ocho años, ha llevado al vaciamiento gradual" de la cartera cultural y que "ahora se utiliza como justificación para su cierre".El rechazo fue expresado durante una conferencia de prensa realizada frente al Palacio Municipal, por la Red de Salas de Teatros Independientes, el Centro de Estudiantes de Terciarios Artísticos (EMAD, Instituto del Profesorado de Arte, Escuela de Cerámica, Escuela de Danzas, Escuela Malharro), colectivos de músicos, artistas plásticos y referentes de la cultura en general.Durante la conferencia, los participantes destacaron que"Decimos que esto realmente les da la cuenta exacta, es decir, durante ocho años vinieron vaciando la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón", señaló a Télam Viviana Ruiz, directora de Séptimo Fuego."Primero la vacían, luego dicen que los funcionarios son inoperantes, esto colabora, la ineficiencia de los funcionarios colabora y luego la cierran. Es algo de manual, como que les sirve perfectamente lo que quieren hacer, que es cerrar la Secretaría de Cultura, que no tengamos presupuesto, que no tengamos identidad", agregó.Asimismo, las representantes de la cultura de Mar del Plata, Brenda Benavente, Rosana Cassataro y Alicia Falcón, expresaron su preocupación y oposición a la fusión de la Secretaría de Cultura con el Ente de Turismo en la ciudad.Benavente, profesora de danza, gestora cultural y candidata a diputada nacional por Unión por la Patria, destacó quey dijo que "esto no sólo es una política que afecta a los trabajadores y trabajadoras de las culturas, sino que además afecta a todos los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán, porque ven vulnerado su derecho de acceso a la cultura".La artista visual Cassataro también mostró su preocupación: "Ya ni siquiera van a haber personas que estén en una función que es tan importante para una comunidad. La cultura forma parte del desarrollo y de la identidad de una comunidad y que Mar del Plata no tenga una política pública para sostenerla, estimularla, difundirla y hacer redes con la Provincia y con la Nación es realmente muy preocupante"En tanto, Falcón, directora de teatro, actriz, dramaturga y docente, enfatizó:, una construcción que se viene dando desde hace mucho tiempo y realmente es una decisión criminal".Por otra parte, los trabajadores de la cultura también han emitido un comunicado conjunto de repudio. Invitan a quienes deseen sumarse a esta iniciativa a ingresar sus datos y la organización, colectivo, grupo o elenco al que pertenecen a través de un formulario de Google, y convocan a una reunión el próximo sábado a las 14 en la Casa de Enfrente.El jueves pasado, el intendente Guillermo Montenegro pidió las renuncias de todos los funcionarios políticos de la Secretaría de Cultura municipal, incluido su titular, Carlos Balmaceda, por confundir la fecha en que una delegación marplatense de estudiantes debía viajar a Ayacucho para participar de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses.Montenegro dio a conocer esta decisión tras conocerse que, el miércoles, 40 jóvenes quedaron descalificados de la competición por "no presentarse en la localidad vecina de Ayacucho".Según informaron fuentes comunales, "la principal preocupación del intendente es resolver el problema de las familias que quedaron fuera de los juegos, de todas maneras".