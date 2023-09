Cómo es la Ley Nicolás, que busca proteger a los pacientes de la mala praxis

La muerte de Silvina Luna volvió a desatar el debate sobre la mala praxis / Foto: Instagram.

Colectivo travesti-trans advirtió sobre riesgos de "prácticas desesperantes" frente a esteorotipos La organización de personas travestis trans Las Históricas Argentinas repudió la muerte de la actriz y modelo Silvina Luna y advirtió sobre las consecuencias que llevan a muchas personas a "prácticas desesperantes de moldear sus cuerpos" frente a estereotipos impuestos socialmente, tras lo cual pidió normas que garanticen el acceso a intervenciones seguras.



"Repudiamos lo sucedido con Silvina Luna, su muerte a causa de la silicona industrial y de estas prácticas desesperantes que llevan a mujeres, a travestis y trans a moldear sus cuerpxs para ser parte de un estereotipo creado por un sistema hetero cis", publicó la organización a través de sus redes sociales.



Y agregaron que si bien "el caso de Silvina Luna se visibilizó por su reconocimiento mediático", se preguntaron sobre qué sucede con todas las travestis trans mayores que "llevan el veneno dentro de sus cuerpxs".



Respecto a la silicona que muchas mujeres, travestis y trans se colocan de formas clandestinas o en lugares no habilitados, la organización afirmó que "viven con la incertidumbre de que se les expanda en sus cuerpos, por un golpe, una caída, tenemos infinidad de compañeras muertas a causa de estas prácticas, que se realizaban desde el origen del travestismo, con aceite de avión, aceite Jonhson y silicona industrial, todos materiales que se mezclan con los tejidos y a la larga producen la muerte".



"Con este comunicado, apelamos a que las nuevas generaciones puedan aceptar sus cuerpos y que el cuerpo travesti deje de ser ´un reloj de arena´, que aprendamos a amar lo que somos y si necesitamos transformarnos, buscar los medios seguros para hacerlo", apuntaron Las Históricas en su comunicado.



Y agregaron: "Exigimos una Ley de Identidad de género que brinde los medios para que podamos ser lo que soñamos sin arriesgar nuestra salud física y mental".

Ley Nicolás

"La Ley Nicolás es necesaria y es urgente que sea aprobada. Necesitamos que los colegios de médicos cumplan la función para la cual fueron creados. Si ellos hicieran su trabajo muchas cosas se evitarían. Necesitamos que sea implementada y se cumpla" Miriam Barrios

Gabriela Covelli creó la primera versión del proyecto de Ley luego de que su hijo Nicolás Deanna falleciera en 2017 por una mala intervención médica / Foto: Victoria Gesualdi.

Francesca, hermana de Tiziano Quintana, fallecido por mala praxis en 2020 / Foto: Victoria Gesualdi.

La muerte de Silvina Luna

"Todos somos responsables de casos como el de Luna", advierten activistas por la diversidad corporal Referentes del activismo gordo y por la diversidad corporal aseguraron que la muerte de la actriz y modelo Silvina Luna es "un ejemplo visible de muchos otros" que debería alertar a la sociedad sobre cómo las presiones estéticas ponen en riesgo la vida, y remarcaron que "todos somos responsables" de que sigan existiendo casos como éste.



En diálogo con Télam, la activista por la diversidad corporal y promotora de la Ley Nacional de Talles, Brenda Mato, afirmó que "el caso de Silvina Luna deja en evidencia cómo funcionan los estándares de belleza en nuestras vidas".



"Y lo loco es que ninguno de esos estándares son realistas porque son imposibles de alcanzar", remarcó Mato, integrante del Colectivo de Gordes Activistas de Argentina (CGA).



También dijo que es necesario ir más allá del caso particular de Silvina Luna: "Es una gran oportunidad para poner en tela de juicio qué está pasando".



"Es importante cuestionarnos para empezar a entender de dónde vienen todas estas cosas que supuestamente estamos eligiendo porque, en realidad, no hay una elección posible cuando la sociedad te castiga y te sanciona por estar fuera de sus estándares", alertó Mato.



"Se habla mucho de la autoestima, pero de auto no tiene nada porque se construye en base a lo que la sociedad va generando. Tenemos que empezar a pensar que el caso de Silvina es solo un ejemplo que fue visible de los muchos otros que no estamos viendo, pero que tendrían que alarmarnos", advirtió.



Mato también advirtió que Luna sufrió gordofobia "desde el momento cero" de su carrera artística por mostrarse comiendo sin restricciones ante las cámaras del programa Gran Hermano.



"Se hizo popular por bailar 'El Meneadito' acariciándose la panza", recordó Mato, y subrayó que "todos somos responsables de que sigan existiendo casos como los de Silvina y necesitamos tener una conversación real al respecto de lo que estamos haciendo".



En este sentido, planteó que los estándares de belleza también tienen una "relación directa" con la gordofobia, entendida como el miedo a engordar o el rechazo hacia las personas que no tienen un cuerpo hegemónico.



"Cuando hablamos de la exigencia de belleza en las mujeres, estamos hablando de personas que tienen que ser blancas, jóvenes, heterosexuales y, sobre todo, tienen que ser flacas", completó Mato.



Precisó que "la delgadez dentro de la belleza es el valor máximo, y cuando te alejás de ese valor estás habilitada para cualquier tipo de violencia. A cualquier feminidad a la que le preguntes cuál sería su deseo máximo, probablemente dentro de sus primeras respuestas esté el comer y no engordar".



Por su parte, la abogada y activista Laura Contrera remarcó que "el problema no es falta de amor propio ni elecciones erradas, sino esta sociedad gordofóbica que naturaliza el imperativo de la delgadez y la presión estética", publicó en sus redes sociales la también integrante del grupo CGA y profesora de Filosofía.



"El problema es colectivo, no individual. Que descanses, Silvina Luna. Nos toca ahora cambiar esta realidad", concluyó Contrera.

Familiares de víctimas de mala praxis aseguraron que tuvieron que aprender conocimientos de medicina y derecho para llevar adelante una lucha por justicia para sus seres queridos, y tras el fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna destacaron la importancia de que se trate y sancione el proyecto de Ley Nicolás , sobre la seguridad del paciente y que "los colegios de médicos cumplan la función para la cual fueron creados"."La Ley Nicolás es necesaria y es urgente que sea aprobada. Necesitamos que los colegios de médicos cumplan la función para la cual fueron creados. Si ellos hicieran su trabajo muchas cosas se evitarían. Necesitamos que sea implementada y se cumpla", dijo a Télam Miriam Barrios, una ama de casa de 50 años, que vive en El Dorado, en la provincia de Misiones.El 23 de julio de 2014 falleció su madre en un estudio de videoendoscopía realizado por, quien fue condenado en 2019 a dos años de prisión y cinco de inhabilitación."Pasó por arriba todos los protocolos establecidos para hacer el estudio y nos engañó asegurándonos todas las medidas de precaución a tener con mi mamá ya que era paciente oncológica pero también presentaba patologías cardíacas", detalló la mujer.Pese a la sentencia, Barriossu profesión."Para ello tuve que concurrir a una consulta médica, fingir síntomas para poder conseguir las pruebas con firma y sello con su matrícula. Hoy estamos a 1 de septiembre del 2023 y sigo esperando que alguien me escuche", dijo la denunciante, quien a partir del proceso judicial dice que se convirtió "un poco en abogado y médica" porque tuvo que "ponerse a investigar cosas que no debería".El proyecto de Ley Nicolás o de seguridad del paciente frente a los casos de mala praxis fuepor el diputado Fabio José Quetglas (UCR) y fue aprobado en comisiones en la Cámara Baja.Establece que las instituciones proveedoras de servicios de salud públicas o privadas tendrán que "dotar a su organización de los medios que permitan establecer, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del paciente para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas", entre otros puntos.Luego del fallecimiento de, a sus 24 años en el 2017, producto de una mala praxis, Gabriela Covelli decidió crear la Fundación, de la cual formaba parte Silvina Luna."Silvina estaba en nuestra ONG desde el año 2021. Participaba de manera activa y apoyaba la Ley Nicolás, de hecho a cada programa que asistió pidió por esta ley", dijo Covelli a Télam, luego de la noticia del fallecimiento de la actriz.Sobre la ley explicó que, expresó a Télam Nora Alicia Siriani (53), madre de, fallecida a los 16 años en 2014, también víctima de mala praxis.La mujer de 53 años, oriunda de la ciudad La Banda, Santiago del Estero, a 7 kilómetros de la capital provincial, contó a esta agencia que su hija fue operada de apéndice en el Sanatorio San Francisco -de la cuidad Capital- pese a que "no era apendicitis", y "sufrió una perforación intestinal que le produjo una hipovolemia que la llevó a su muerte a las 48 horas de la operación".Actualmente, se encuentra a la espera de fecha de juicio en el que se acusa ay apor el delito de homicidio culposo por mala praxis, ya que el Superior Tribunal de Justicia, a cargo de Eduardo José Ramón Lludgar como presidente y Ana Rosa Rodríguez y Eduardo Federico López Alzogaray, rechazó el recurso de apelación de la defensa de los imputados.Hernán Daniel Arias (54) se dedica a la industria gráfica, vive en la localidad bonaerense de Bella Vista, y es el padre de(19)."Mi hijo entró en una cirugía de varicocele el 18 de febrero del 2016. Fue, abandonó el quirófano para ir a otro quirófano a aplicar otra anestesia. Mi hijo entró en una bradicardia seguida de paro cardiorrespiratorio. Al no estar el anestesista no advirtieron el cuadro o cuando lo advirtieron fue tarde y falleció", contó el hombre a Télam.Hace más de siete años que lleva adelante una lucha para conseguir justicia por su hijo a través de una demanda que se tramita en el Juzgado N° 1 de Vicente López., advirtió el hombre preocupado.Para él, es "importante que la Ley Nicolás sea tratada y sancionada", y espera que "pronto salga". Silvina Luna falleció este jueves a los 43 años en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro, como consecuencia de un agravamiento de su estado de salud producto de una, que en 2011 le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal.